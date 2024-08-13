哈里斯行情看漲，競選3周後趕超特朗普……搖擺州也持平. August. 13, 2024 08:22. by 金寶拉記者、紐約=林宇善 常駐記者 purple@donga.com、imsun@donga.com. 當地時間7月13日遇襲後壹度被認為“鞏固了總統選舉勝局”的美國共和黨總統候選人特朗普，在民主黨更換總統候選人後，支持率陷入停滯。相反，民主黨總統候選人、副總統哈里斯在最近的主要輿論調查中支持率明顯上升。哈里斯的上升趨勢共同出現在美國全境及7個競爭州的輿論調查中。 情急之下，特朗普加大了“負面攻擊”的力度。對於最近哈里斯在密歇根州遊說時聚集在機場的民主黨支持層照片，他主張“這是用人工智能偽造的照片”。有評價認為，特朗普因攻擊哈里斯是女性和非白人而助長厭惡情緒，甚至提出偽造照片的說法，顯示出支持率停滯帶來的急迫。分析認為，對特朗普團隊的黑客攻擊、更多黑客攻擊的可能性等，也是反映這種混亂狀況的又壹側面。 ● 哈里斯在開始遊說3周後領先特朗普 哈里斯在拜登總統辭任民主黨總統候選人兩天後的7月23日開始了競選遊說。據當時“真清晰政治”和《紐約時報》等主要輿論調查的分析結果，哈里斯落後於特朗普。在7月23日的《紐約時報》調查中，哈里斯在美國50個州獲得45%的支持率，落後於特朗普（48%）。在“真清晰政治”調查中，哈里斯的支持率為45.9%，同樣低於特朗普（47.5%）。 但是，哈里斯憑借為選出總統候選人而確保民主黨代表過半數（2日）、正式提名候選人（5日）等契機，支持率全面上升。哈里斯在“真清晰政治”和《紐約時報》的調查中，以被正式提名為候選人的5日為起點，全部超過特朗普。在“真清晰政治”8日進行的最後壹次調查，《紐約時報》11日的調查中，差距進壹步拉大。 以11日為基準，哈里斯在《紐約時報》的調查中以48%的支持率戰勝特朗普（47%）。在“真清晰政治”8日調查中，哈里斯也獲得47.6%的支持率，領先特朗普（47.1%）。雖然支持率差距不大，但在開始遊說不到3周的時間裏，將“劣勢”扭轉為“微弱優勢”。 在競爭州也能感受到類似的趨勢。特別是哈里斯在7個競爭州中選舉人團（19名）最多的賓夕法尼亞州也呈現出明顯的上升趨勢。7月23日，哈里斯在這裏的支持率為45%，與特朗普（49%）處於誤差範圍之外的劣勢，但以11日為準，支持率為48%，與特朗普持平。 ● 著急的特朗普主張：“支持哈里斯的群眾，是人工智能造假” 特朗普11日在社交媒體“真正社交”上提到哈里斯為遊說密歇根州而抵達底特律附近機場時聚集的聽眾，並主張，“哈里斯在機場耍了花招。這樣的群眾實際上並不存在。”他說：“那裏沒有人。這是用人工智能捏造的假形象，哈里斯是騙子。” 在場的眾多記者反駁稱：“確實聚集了很多人，隊伍甚至延伸到了機場外。說謊的是特朗普。”《紐約時報》報道說：“包括《紐約時報》在內的新聞媒體目擊了當天的群眾。”《華盛頓郵報》也報道說：“當天的活動是現場直播的。機庫裏坐滿了15000人，出席者們湧向跑道。” 圍繞特朗普團隊10日遭到身份不明的黑客攻擊、主要文件遭黑客攻擊壹事，風波仍在繼續。特朗普團隊方面雖然主張“背後有伊朗”，但未能提供明確的證據。特朗普在擔任總統期間（2017年1月至2021年1月），單方面撕毀與伊朗的“核協議”，引發了巨大矛盾。在這種情況下，《華盛頓郵報》11日表示，特朗普團隊有可能再次遭到黑客攻擊。

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