隨軍畫家千鏡子在越南戰場上畫的《花、士兵和炮聲》首次向大眾公開. August. 13, 2024 08:20. by 金民 kimmin@donga.com. 雖然是戰鬥直升機、坦克、槍聲來回的戰場，但椰子樹郁郁蔥蔥的樹林和花布滿了畫布。越南戰爭爆發的1972年，政府選拔了10名畫家前往越南，讓他們記錄戰場。其中壹位也是唯壹的女作家千鏡子（1924~2015年•照片）留下了畫作《花、士兵和炮聲》（1972年）。國防部收藏的該作品通過8日在首爾市立美術館西小門本館3樓開幕的展示《劇變時代，女性生活藝術》首次向大眾公開。●受政府委托繪制越南戰爭記錄畫《花、士兵和炮聲》寬185厘米，高284厘米，是千鏡子作品中數壹數二的大作。獨特的是看起來多少有些浪漫的畫作內容。在展示場可以壹起看到的“直升機運輸作戰”、“埋伏作戰”等素描比較真實，畫布繪畫具有更大的風景存在感。學藝研究師韓熙珍（音）解釋說：“比起戰爭現場，作家更強烈地表現出了‘花’這壹自己的喜好和認同感。” 千鏡子之所以能夠前往越南戰爭現場，是因為文化公報部於1972年6月以韓國美術協會理事長李馬東為團長，委托金基昶等10人制作戰爭記錄畫。畫家們在越南停留了約20天，進行了素描，回來後留下了記錄戰爭的作品。千鏡子畫了《花、士兵和炮聲》和《目的》兩幅畫，得到了200萬韓元。得益於此，當時不景氣的經濟狀況有所好轉，故人得以專心畫畫。展示該作品的《劇變時代，女性生活藝術》展為紀念千鏡子誕辰100周年，將同時展示與她生活在同壹時代的23名女性東方畫家的作品世界。特別是，還特別提到了日本帝國主義強占時期、韓國戰爭等融入作品和作家生活的韓國近現代史。描繪千鏡子在20世紀50年代參觀衣料店的自己的《衣料店串門兒》也將在該展覽中首次公開。據說，通過個人收藏家擁有的作品，可以看到參觀各種衣料的作家的側面，旁邊撐著黑色雨傘的人物是壹同隨行的作家的母親。該展覽將持續到11月17日。●蘊含中南美等風景的“紀行繪畫”在首爾市立美術館西小門本館2樓，千鏡子藏品常設展《向著震撼靈魂的風》於6日開幕。1998年畫家千鏡子捐贈給首爾市的作品從2002年開始在這裏展出。這是繼《千鏡子之魂》、《永遠的自我陶醉者，千鏡子》之後，時隔10年重新裝修的展覽，將展示繪畫、素描等30幅作品。此次展覽將以千鏡子在世界各地旅行時留下的“紀行繪畫”為中心展開。由彩色畫和女人像組成的“幻想與情恨的世界”、包含紀行繪畫的“夢想和風之旅途”、體現對海外文學和演出等文化藝術關心的“藝術和浪漫”、整理作家著述隨筆集的“自由的女人”等4個部分組成。另外，在這裏還可以看到，千鏡子畫家在中南美旅行時訪問印加文明的發源地庫斯科（Cuzco）並畫出美洲駝的《庫斯科》（1979年）、1989年前往加勒比海沿岸進行素描旅行時畫的《牙買加的怪女人》（1989年）等訪問異國地區的作品，以及艾米莉•勃朗特的小說背景《暴風之丘》、親自前往《隨風而逝》（又名《飄》）的作者瑪格麗特•米切爾的故居畫的文學作品等。

한국어