檢察總長沈雨廷，應以權力面前堂堂正正的調查證明存在的理由. August. 13, 2024 08:18. . 尹錫悅總統11日提名法務部次官沈雨廷（56歲，司法研修院第26期）為新任檢察總長候選人。沈雨廷壹旦經過國會人事聽證會任命，將從9月16日開始任職。檢察總長不需要國會的同意，因此只要人事聽證會上沒有呈現嚴重的缺陷，任命已成定局。 沈雨廷是企劃通，與特調通的現任總長李元䄷不同，與尹錫悅的調查緣分並不深。沈雨廷在文在寅政府時期晉升為檢察長，作為法務部企劃調整室長輔佐前部長秋美愛、朴範界。但當時法務部強行對時任檢察總長尹錫悅進行懲戒時，他站在了尹錫悅壹邊。他的故鄉是忠南公州，與尹錫悅相似，與同為企劃通的總統室民政首席秘書金周賢交情深厚。 沈雨廷的任期將截至2026年9月。這與尹錫悅總統任期後半期相當長的時間重疊。在總統任期後半期，不是前政府事件而是現政府事件，勢必成為檢察機關事件的主角。總統夫人金建希的名牌包事件是在尹錫悅當選總統後發生的，但檢方接到舉報後也拖延7個月，增加了疑惑。金建希的操縱德意誌汽車股價疑惑，檢察機關既沒有起訴也沒有終結的模棱兩可狀態在尹政府也持續了近兩年。只看權力的眼色行事的拙劣的調查絕不能繼續下去。 在檢察系統，即使檢察總長強調根據法律和原則進行調查，在壹線進行符合權力口味的調查的情況也不少見。金建希的出差調查就是例子。文在寅政府為了掌握檢察機關，聽取檢察總長的意見，沒有選擇高層人選，而是在高層人選後任命檢察總長。隨著熟悉檢察機關的檢察官出身的總統反復使用這種伎倆，檢察機關不再壹絲不亂。沈雨廷在被指名後的第壹件事就是強調“根據法律和原則進行調查”，但是像李元䄷壹樣光用嘴喊是不夠的。即使賭上自己的職位，也要堅決貫徹下去。 在國會占據壓倒性多數的在野黨對檢察機關的施壓也比過去任何時候都強。被檢察機關起訴並接受審判的共同民主黨代表李在明和祖國革新黨代表曹國在推進彈核調查檢察官的同時，還提出了廢除檢察廳的立法。對於檢察機關來說，如果沒有國民的信任，將很難克服這種壓力。沈雨廷有必要銘記，不管調查對象是誰，只有堂堂正正地調查才是樹立內部綱紀、得到外部信任的方法。

한국어