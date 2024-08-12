“要抓住50萬億韓元的日本人工智能市場”，韓國企業進軍當地市場是勝負手. August. 12, 2024 08:31. by 南惠貞記者 namduck2@donga.com. 隨著日本人工智能相關產業的爆發性增長，韓國人工智能企業正在全面向日本人工智能市場發起挑戰。有分析認為，與不斷增長的需求相比，信息技術（IT）人力和基礎設施不足的情況和日本政府的積極支援相吻合，已成為韓國企業成功進軍的“機會之地”。 據IT業界11日透露，LG CNS最近與在日本運營300多家直營語言學院的教育企業ION簽訂了業務合作備忘錄，開始進軍日本公共教育市場。此次雙方協議是應關註LG CNS技術能力的ION的要求達成的。作為政府政策的壹環，日本從2019年起向小學、初中學生每人發放了壹臺筆記本電腦和iPad等，令終端機普及率達到99%。但日本真正可利用的人工智能基礎內容卻不足。LG CNS計劃與ION壹起開發公共教育用英語會話應用程序（APP）”人工智能導師”，提高在線學習運營平臺，攻占日本教育技術市場。 韓國企業之所以走向日本，是因為日本是增長潛力巨大的市場。市場調查企業Statista預測，日本人工智能市場將從2024年的81.2億美元（約11.0554萬億韓元）增長到2030年的365.2億美元（約49.7220萬億韓元），年均增長28.48%。 初創企業的進軍也很活躍。生成型人工智能服務平臺企業Wrtn Tech迅速收集日本當地的用戶數據，提高基礎設施，並通過量身定做的生成人工智能應用程序和網絡服務，在日本備受關註。服務推出後，月活躍用戶數超過30萬人，並制定了年內達到100萬人的目標。 5月，Wanted Lab在日本當地合作夥伴IT人才職業配對企業Lapras移植了人工智能技術和按招聘人數收費商業模式，並開始提供服務。與招聘手續費為5%-7%的韓國不同，日本是求職者年薪的30%-50%。Wanted Lab計劃利用人工智能技術，降低招聘手續費，以提議定制型人才的方式擴大事業。 去年9月設立日本子公司的人工智能法律解決方案創業公司BHSN以能夠處理多種語言的法律、政策、行政文件的技術能力為基礎，正在擴大與日本律師事務所、會計法人、咨詢公司的合作。對於法令、指導方針等法律資料，正在準備推出可以用日語提問並得到答案的“人工智能工作人員（秘書）”。 日本政府積極吸引人工智能初創企業，這對韓國企業來說也是利好因素。日本經濟產業省今年為人工智能領域的直接支援投入1180億日元（約1.0965萬億韓元）預算。對於利用人工智能的軟件開發企業，也認可知識產權（IP）事業化帶來的著作權收益，決定在2032年3月之前最多扣除30%的法人稅。最近成立的創業戰略負責局正在支援外國人代表放寬日本法人的設立限制等，鼓勵海外創業企業進軍日本。 業界相關人士表示：“日本對生成型人工智能的需求正在增加，但自身的人力確保及人工智能服務開發存在局限性，因此對擁有相對雄厚技術能力的韓國企業有利。”

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