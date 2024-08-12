朝鮮再次向韓方投放“垃圾氣球”，10多個落入如京畿北部. August. 12, 2024 08:30. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 朝鮮再次發動了“垃圾氣球”恐怖襲擊。自上月24日以來，時隔17天再次向韓國投放垃圾氣球，也是今年以來的第11次。韓國軍方從上月21日開始在所有戰線上“全面啟動”朝鮮反應非常敏感的對朝擴音器，加大了對朝鮮的心理戰強度，但朝鮮此次又重啟了垃圾氣球恐怖襲擊，提高了緊張程度。 據聯合參謀本部透露，從10日晚到11日淩晨，朝鮮向韓方上空投放了240多個垃圾氣球。據悉，其中10多個墜落在京畿道北部地區。聯合參謀本部稱，墜落物主要是紙類和塑料瓶等垃圾。 據悉，其余大部分氣球都落在停戰線（軍事分界線•MDL）以北的朝鮮地區。韓國軍方認為，朝鮮沒有考慮到風向，強行放飛了氣球。雖然只有在刮北風或西北風時才能向南方投放更多的氣球，但此次朝鮮不顧南風和西南風的風向執意投放，露骨地表現出了挑釁的意誌。 韓國軍方壹位有關負責人表示：“據分析，這是朝方對最近韓國民間團體在前方地區放飛裝有對朝傳單的氣球做出的回應。”另外，8日發生了1名朝鮮居民徒步投奔仁川江華郡喬桐島北側漢江河口中立水域的事件，因此有分析認為，此舉朝方是為了加強內部團結。 最近，朝鮮國務委員長金正恩就韓國政府的水災支援提案表示：“敵人是無可改變的敵人”，表明了拒絕之意。接著，朝鮮此次又開始投放垃圾氣球，這被解釋為事實上朝方沒有改善對韓關系的意誌。軍方計劃，直到朝方全面停止投放垃圾氣球為止，將繼續播放對朝擴音器廣播。

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