針對非法高利貸甚至可以收回本金……朝野政黨應盡快立法. August. 12, 2024 08:29. . 為了解決像毒蘑菇壹樣蔓延的非法高利貸問題，朝野政黨正在推進大幅強化貸款企業登記條件，對非法高利貸業主甚至可以收回本金的法案，還決定加強對被稱為“非法高利貸關口”的網絡貸款中介平臺的監管和處罰。朝野政界共同擼起袖子根除非法高利貸，雖為時已晚，但值得慶幸。 共同民主黨計劃本周提出貸款業法修訂案，其主要內容為，在登記貸款業時，將最低自有資本條件從現行的1000萬韓元上調至3億韓元，對非法高利貸業主的合同全部無效處理。非法高利貸的受害者可通過民事訴訟，不僅可以收回利息，還可以收回本金。國民力量黨也讓金融當局集中監督貸款中介平臺，正在準備切斷網上非法高利貸廣告的法案。 6月《東亞日報》英雄主題組舉報的平臺高利貸的真相令人震驚。為從正式貸款企業借錢而來到網絡平臺的受害者們不知不覺地陷入了非法高利貸者的陷阱。平臺們沒能篩選出偽裝成正式企業的非法高利貸企業。第壹次借的數十萬韓元轉眼間就增加到了數千萬韓元，勒緊了受害者的脖子。非法高利貸業主們還以免除債務為由，將受害者拉入組織，以惡毒的手法擴張勢力。 趁著監視和處罰松懈的機會，韓國成了“任何人都可以成為非法高利貸者的國家”。認證存折余額1000萬韓元，聽完18個小時的講座後，只要具備文件上的辦公室，就能獲得貸款業登記證。非法高利貸可以輕松賺錢，即使被揭發，損失也很少。因為只有超過年20%法定利息的利息才能收回。這是國家為犯罪者保障本金和利息的結構。 過去非法高利貸受害嚴重的日本自2006年以後，壹貫推進提高貸款業門檻、回收非法高利貸本金等措施，結果20年間非法高利貸損失降至七分之壹。韓國也應該盡快立法，為非法高利貸受害者擦拭血淚。去年受理的非法私人金融受害舉報及咨詢件數為6.3283萬件，未申報的損失難以推測。就在現在，瞄準平民迫切心理的“金錢陷阱”還在像蜘蛛網壹樣蔓延。

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