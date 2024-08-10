“破壞選舉”的金慶洙可以恢復政治活動? 好奇怪的期待. August. 10, 2024 07:58. . 據悉，前慶尚南道知事金慶洙被選定為光復節特赦對象。據悉，在法務部8日召開的赦免審查委員會上，金慶洙和前總統政務首席秘書趙允旋和玄伎煥、前總統政策協調首席秘書安鐘範、前國家情報院院長元世勛等被選為特赦對象。壹旦法務部長向尹錫悅總統報告特赦名單，將在13日的國務會議上經過審議表決後確定。 金慶洙涉嫌在2017年5月實施的大選前後與“德魯王”金東元共謀，偽造門戶網站8萬多篇報道的回帖排名，被認定後被判處有期徒刑2年。在2022年12月實施的特赦中，他被免予執行余刑獲釋，但由於沒有恢復權力，被選舉權壹直要被限制到2027年12月。如果此次恢復權利，將能夠參加2026年地方選舉或2027年總統選舉。 金慶洙不僅是盧武鉉前總統“最後壹任秘書”、文在寅前總統競選總統時節的隨行團長，被評價為“親文嫡子”。對於他恢復權利，共同民主黨內出現了不同的反應。非李在明派系表示歡迎，稱“這將成為激活和恢復共同民主黨多樣性和活力的契機”，但親李在明派系卻表示“是不是有政治意圖”，露出不太痛快的神色。他們懷疑執政黨此舉意在通過解開金慶洙的枷鎖來動搖“李在明壹極”體制。在國民力量黨內部，也有預測稱，“他將成為非李在明派系的核心”。 這些政治性解釋是以金慶洙當然會回歸政壇為前提的。但法律上的絆腳石消失，並不意味著金慶洙就此獲得從政沒有任何問題的正當性。動員民間組織試圖影響大選輿論的“德魯王事件”是擾亂眾多選民判斷的重大犯罪。即使恢復權力，“破壞選舉民主”的事實本身也不會消失。 更何況，金慶洙至今為止從未就該事件進行過道歉，反而在大法院做出確定判決後表示，“司法部沒能查明真相”，表現出委屈的反應。金慶洙犯下嚴重的選舉犯罪後，連反省都不做。首先應該考慮他是否有資格重新開始政治。

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