跆拳道朴泰俊選手的“金色踢腿”壹掃東京大會“零金牌”傷痛. August. 09, 2024 07:49. by 李憲宰 uni@donga.com. （第五版）朴泰俊（20歲）成為首位在奧運會男子跆拳道58公斤級比賽中獲得金牌的韓國選手，開啟了韓國跆拳道歷史的新篇章。他還擺脫了2021年東京奧運會“零金牌”的不光彩歷史。這是韓國代表團在本屆巴黎奧運會上獲得的第12枚金牌。 朴泰俊8日在法國巴黎大皇宮舉行的巴黎奧運會跆拳道男子58公斤級決賽中，面對加西姆•馬戈梅多夫（阿塞拜疆），他在第二回合結束前1分多鐘因對方棄權而勝。第壹回合以9比0獲勝的樸泰俊在馬戈梅多夫棄權之前，以13比1遙遙領先。馬戈梅多夫在第1回合初期踢腿時左小腿受傷，朴泰俊單方面主導了比賽。 朴泰俊成為首位在該項目上獲得金牌的韓國選手。跆拳道首次成為奧運會正式比賽項目的2000年悉尼奧運會以後，到2021年東京奧運會為止，韓國共獲得了12金、3銀、7銅，但唯獨沒能征服該項目。“世界明星”MBC解說員李大勛（退役）在2012年倫敦奧運會上獲得銀牌是此前的最好成績。 朴泰俊此次還作為韓國男子（跆拳道）選手，16年來首次站在了奧運會最高領獎臺。此前，韓國男選手最後壹次獲得奧運金牌還要追溯至2008年北京奧運會的孫泰鎮（68公斤級）和車東旻（80公斤以上級）。在東京奧運會（1銀、2銅）上首次無緣最高領獎臺的韓國跆拳道也重新奪回了金牌。

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