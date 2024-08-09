“首爾綠化帶時隔12年再次松綁，供應1萬套”. August. 09, 2024 07:49. by 金鎬卿 kimhk@donga.com. 政府為了加快重建和再開發事業速度，正在推進制定特例法。與此同時，將解除首都圈綠化帶（開發限制區域），在首爾指定至少1萬套等共8萬套規模的新宅地。 政府8日召開房地產相關長官會議，發表了《為國民居住穩定的住宅供應擴大方案》。政府決定首先制定《重建再開發促進法》（暫稱），簡化從安全診斷到竣工的事業階段，將通常需要15年的事業時間縮短為9年。整頓事業的最大容積率也計劃以3年為限，再提高30個百分點。這是尹錫悅政府出臺的第4個供給對策。在放寬各種限制等情況下，市中心住宅供應速度依舊沒有加快，因此甚至打出了“特例法”這張牌。 政府還決定解除首都圈的綠化帶，在今年11月和明年分別指定5萬套和3萬套規模的新宅地候選地。這是自2012年李明博政府時期以來，時隔12年再次解除以建設大規模住宅為目的的首爾綠化帶。 但是有觀測認為，很難保證《促進法》等能否越過朝小野大的國會門檻。共同民主黨核心相關人士在接受本報電話采訪時表示：“雖然黨論尚未確定，但很難輕易同意放寬重建、再開發限制。”但是也有分析認為，下屆黨代表有力候選人李在明有可能出臺針對中產層的政策，因此有可能進行轉向性的討論。

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