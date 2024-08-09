16年學費凍結導致大學教室漏雨和人才流失. August. 09, 2024 07:47. . 16年來，因學費凍結而面臨嚴重財政困難的大學，因找不到教授，學舍運營出現了問題。原本打算聘請專門教授二次電池的某大學，因年薪過低、沒有壹名應聘者，重新發布了公告。企業或海外大學提出高年薪，爭先恐後地引進人工智能、半導體等理工科人才。即使不是理工科，因為與海外大學的年薪差距拉大5、6倍，國內大學也面臨著長期的教授招聘難問題。在世界大學為吸引高級人才而展開激烈競爭的過程中，韓國國內大學陷入了“人才空洞化”危機。 據悉，今年學生的人均學費為682.73萬韓元，比英語幼兒園和寵物狗幼兒園便宜。從2009年開始實行“半價學費”以後，大學學費原地踏步，但消費者物價卻上漲了33%。隨著大學勒緊褲腰帶，實驗實習費、圖書購買費、教授研究費等減少了壹半。學生們在用鐵桶接雨水的教室裏聽課，在比不上高中的實習室進行研究。難怪學生們要求提高學費修廁所。中斷海外主要學會雜誌訂閱的大學也不計其數。現在連教授都找不到，已經不是大學教育競爭力下降的程度，而是幹脆失去了應有的功能。 今年學費法定上漲率上限為5.64%。原本學費可以在不超過消費者物價上漲率1.5倍的範圍內上漲，但任何壹所大學都不敢想。因為如果提高學費，國家獎學金的支援就會受到限制，各種財政支援事業也會受到不利影響。被限制規定束縛，受到生存壓力的大學只能依靠政府。 副總理兼教育部長李周浩就任後，教育部承諾廢除高等教育政策室，解除束縛大學的規制。但是，以財政支援為武器，阻止在法律規定的範圍內提高學費的行為絲毫沒有改變。國會立法調查處曾指出，在國家獎學金支援中反映學費上漲率沒有法律依據，並勸告廢除該制度。大學教育的目標應該是以減輕家庭負擔為政治名分的“半價學費”實現到何時呢？趁早廢除違法規制，讓學費成為現實，讓大學自己培養競爭力，致力於培養未來人才。

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