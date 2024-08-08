“哈佛大學畢業的女子”托馬斯奪得田徑200米金牌. August. 08, 2024 08:09. by 金在亨 monami@donga.com. 2024年巴黎奧運會上，美國常青藤盟校出身的105名選手參賽，是歷屆最多的。其中派遣最多25名選手前往巴黎的哈佛大學，憑著加布裏埃爾•托馬斯（27歲•美國）7日在田徑女子200米項目上奪得金牌，又創造了壹項新的紀錄。這是哈佛大學畢業生首次在奧運會田徑項目上獲得金牌。1896年雅典奧運會男子三級跳遠冠軍詹姆斯•康諾利當時是在校生。 在當天的決賽中，托馬斯以21秒83的成績率先通過終點線。在以“百分之壹秒”分出勝負的賽跑中，她的成績比排名第二的朱利安•阿爾弗雷德（聖盧西亞）快0.25秒，具有壓倒性的優勢。在之前的東京大賽上獲得200米第3名後，她練習了減少空氣阻力、將彈力提升到最佳水平的跑步姿勢，這被認為是她的秘訣。托馬斯繼2012年倫敦奧運會女子200米冠軍艾莉森•菲利克斯（美國）之後，時隔12年再次成為在奧運會田徑女子200米項目上奪冠的美國選手。 托馬斯通過學業和運動並行，取得了這樣的成果。專攻神經生物學和國際保健學的她在2019年哈佛大學畢業後，去年在得克薩斯州立大學健康科學中心獲得了公共保健學碩士學位。據說，為了分別接受自閉癥譜系障礙（ASD）和註意力缺陷多動障礙（ADHD）治療的弟弟們，她選擇了這門專業。白天運動，晚上在健康中心工作。此次大賽結束後，她還計劃攻讀博士學位。 該比賽成績僅排在第7位的麥肯錫•朗（美國）表示：“總有壹天會為了成為像托馬斯壹樣的選手而成長。”朗也是畢業於美國另壹所名牌大學北卡羅來納州大學的人氣大學體育明星。 在3年前的2020東京奧運會上，哈佛大學、耶魯大學等8所美國東部名牌私立大學“常青藤盟校”出身的83名選手參加比賽，共獲得了11枚獎牌。

한국어