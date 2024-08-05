阿聯酋皇家醫院運營10年，“中東的首爾大學醫院”應增加. August. 05, 2024 08:26. . 阿聯酋迪拜市中心東北方向約70公裏。在荒涼的沙漠中，有首爾大學醫院委托運營了10年的皇家謝赫哈利法專科醫院。規模為248張病床，全體800名醫療人員中，韓國人超過100人。首爾大學醫院在2014年與美國斯坦福•約翰霍普金斯、英國國王學院、德國夏利特等全球醫院展開競爭，並獲得了合同。這是國內醫院首次獲得海外綜合醫院級醫療機關的委托運營權。初期5年間制定了1萬億韓元的運營預算，另外還收取了每年70億~80億韓元的委托運營手續費。運營2年期間，門診患者就超過了5萬名。2019年成功續約，本月中旬即將迎來第二次續約。 那麽以後壹切都會順利嗎？從這次續約開始就遇到了難關。該醫院隸屬於王室，但隨著其他王室下屬機構出面委托運營，競爭格局突然形成。另外，隨著王室方面強烈要求醫院節約運營費，醫院的收益性也只能下降。也有人要求集中於心臟、腦神經、癌癥，並對其他診療科目進行結構調整。即使是專門醫院，也要維持壹定的綜合醫院功能，但是要求取消需求較多的整形外科、眼科，因此全體患者減少，收益勢必也會受到影響。與運營初期相比，韓國醫療團隊也大幅縮減，而且還有削減診療費、醫療糾紛等大大小小的不和諧音。因此，首爾大學醫院內部也有不少人提議辭職。 但是去年沙特阿拉伯、卡塔爾等海灣合作委員會（GCC）6個成員國的醫療保健市場達到了679億美元（約92萬億韓元）。中東富豪國家正在吸引梅奧診所、約翰霍普金斯、克利夫蘭、哈佛等發達國家的知名醫院和醫學院，提高當地醫療水平，吸引醫療遊客。僅阿聯酋在2022年就吸引了67.4萬名醫療遊客，賺取了10億迪拉姆（AED•約3700億韓元）。進軍當地的全球醫學院和醫院在臨床研究、教育、診療各領域都取得了成果。這是壹個舍不得放棄的市場。 醫院出口需要解決的課題仍然很多。雖然當地人對韓國醫療的認識正在發生巨大變化，但如果條件相同，仍然喜歡美國和歐洲醫院。實際上，能夠輕易與外國患者用英語溝通進行診療的醫生和護士也不足。進軍海外的事例並不多，因此有必要根據不同國家的情況積累經驗。相互認可醫療團隊執照、醫療事故問題等現實性課題也很多。 今年6月，10層規模的“韓國醫療中心”在卡塔爾多哈開業。首爾峨山醫院、青檸牙科、JK整形外科、安康醫院等提供不孕癥、種植牙、美容整形、康復等醫療服務。首爾峨山醫院以2026年開院為目標，正在推進在迪拜擁有65張病床規模的“阿聯酋峨山消化器官醫院”。盆唐首爾大學醫院上個月在擁有300張病床規模的烏茲別克斯坦塔什幹綜合醫院項目中擔任了事業總管。醫療進軍海外不僅在經濟上受益，還具有提高國格、為兩國合作做出貢獻的外交作用。期待今後出現更多第二、第三家皇家謝赫哈利法專科醫院。

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