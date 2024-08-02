席卷巴黎奧運會的K面食，500人份瞬間被搶購壹空. August. 02, 2024 07:51. by 趙은아 achim@donga.com. “炒年糕雖然辣，但是很好吃，我會慢慢吃完的。” 上月31日（當地時間），在法國巴黎市中心的“2024巴黎奧運會韓國之家”訂購炒年糕的丹麥遊客朱莉•基亞戈表示：“韓國飲食既陌生又有魅力。” 大韓體育會和文化體育觀光部在迎來巴黎奧運會之際，為宣傳韓國文化而準備的“韓國之家（Korea House）”在當地獲得了超高人氣。當天，在韓國之家庭院中設置的“必品閣（Bibigo）市場”上，展示了炒年糕、餃子、飯團等韓國面食。不僅是巴黎市民，迎接奧運會，來自世界各地的遊客也在面食櫃臺前排起了長隊。 和女兒壹起看完抖音宣傳物後找來的卡麗娜•卡穆高興地說：“像韓餐廳壹樣買面食吃，能和別人壹起聽歡快的K-POP，真是太好了。”當天準備的500人份瞬間被搶購壹空。 韓國之家上月25日租用了巴黎奧運會射箭比賽的舉辦地榮軍院附近的學術會議場“Maison de la Chimie（化學之家）”建築，正式對外營業。韓國之家將運營到11日，CJ集團和OB啤酒、HYBE、Photoism等民間企業和韓國觀光公社、韓國文化振興院、韓國陶瓷財團、韓國國際交流文化振興院等公共機關共15處目前正提供多樣的韓流文化信息。 各企業和機關運營著包括韓食在內的K-POP和自助工作室等多種展位。可以拍攝大頭貼的攝影棚和可以試穿華麗韓服的展示館尤其聚集了很多人。在庭院中，在輕快的K-POP中集體跳舞的人也映入眼簾。 此前，韓國之家在每次奧運會時都被用作為選手團應援助威和采訪獎牌得主的場所。但是今年與多種企業壹起成為了宣傳韓國文化的中心。據主辦方透露，從韓國之家向大眾公開的26日開始，5天內共有16019人訪問。其中壹半左右是外國人。大韓體育會方面解釋說：“今後將把韓國之家利用為奧運會期間體驗韓國體育和K文化信息的空間。”

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