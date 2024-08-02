在中國北京展開的漢江……“感覺來到了首爾”. August. 02, 2024 07:50. by 北京=全慧珍記者 sunrise@donga.com. 首爾出現在了中國北京熱門景點五棵松的中心。在這裏，人們可以品嘗首爾代表性街頭小吃炒年糕和魚餅，體驗漢江運動和野餐。 首爾市在當地時間7月30日、31日在北京五棵松萬達百貨商店壹樓大廳舉行了首爾宣傳活動“首爾之樂在北京”。現場設有圍繞漢江的首爾生活方式和美食、可以享受城市魅力的展位。熱氣球“首爾之月”升起，大型電子屏幕上出現了首爾市的口號“首爾，My Soul”。 “首爾的生活方式”展位再現了漢江野餐區，得到了北京市民的響應。以屏幕上播放的漢江為背景，擺放著懶人沙發和書籍，給人壹種置身於漢江野外圖書館的感覺。此外，現場還運營了體驗自行車和賽艇機等漢江體育項目。 在“首爾食品”展位上，為了品嘗首爾的代表性街頭小吃炒年糕和魚餅，從活動壹開始就排起了長隊。試吃炒年糕的壹名北京市民說：“平時也喜歡吃韓國料理，也喜歡和孩子們壹起吃炒年糕。看著漢江的樣子享受，感覺來到了首爾。” 31日下午，來到活動現場的首爾市長吳世勛表示：“最近旅遊的趨勢是體驗旅遊。因為想要享受首爾的生活方式而前來的遊客很多。為了宣傳這壹點，以代表首爾的漢江為中心準備了今天的活動。”

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