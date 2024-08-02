應對朝鮮對韓國的核攻擊……韓美軍最高指揮部在平澤美軍基地進行首次訓練. August. 02, 2024 07:50. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韓美兩國聯合參謀本部表示，7月30日至8月1日在京畿道平澤美軍基地（漢弗萊營）首次實施了“核、常規綜合圖象演習（CNITTX）”。這是為了檢驗韓美軍最高指揮部假設朝鮮對韓核攻擊、統籌應對美國核戰鬥力和韓國軍隊的常規戰鬥力的方案。這是韓美兩國首腦當地時間7月11日在華盛頓舉行的北約峰會上就《韓半島核遏制和核作戰指南》發表聯合聲明後，韓美兩國軍事當局首次采取實際行動。 韓美聯合參謀本部表示，此次海上演習的名稱是“鐵桿24”。這意味著，如果朝鮮用核武器攻擊韓國，美國將動用戰略、戰術核武器和韓國軍隊尖端常規戰鬥力等所有手段予以擊退。據悉，包括聯合參謀本部議長金明秀在內的兩國聯合參謀本部相關人士和駐韓美軍司令保羅·拉卡梅拉、韓國軍戰略司令部創建推進團等40多人參加了演習。演習的內容是，從朝鮮的核威脅階段到即將使用核武器，再到實際使用核武器，韓美適用各階段的核挑釁劇本，動員核戰鬥力和常規戰鬥力進行應對。 韓國軍聯合參謀本部壹名有關人員表示：“雙方還討論了在有事時加強延伸威懾的方案，以便在美國的戰略（核）作戰中支援韓國的常規能力。為了實現同盟的目標，每年都會持續實施。” 在這種情況下，拉卡梅拉當地時間7月31日在韓美研究所主辦的在線研討會上，就在美國總統選舉前夕有人主張裁減和重新部署駐韓美軍壹事表示：“我們把焦點放在了對韓國的各種威脅上。”他還說：“威脅韓國的不僅僅是朝鮮。韓美相互防衛條約中沒有明示敵人的名字。”分析認為，駐韓美軍不僅負責應對朝鮮威脅，同時還起到牽制中國等其他周邊國家的作用，因此，如果中國等對韓國構成威脅，根據《韓美相互防衛條約》，駐韓美軍將予以應對。在被問及8月舉行的韓美聯合軍演“乙支自由之盾”中是否適用假設朝鮮使用核武器的作戰方案時，拉卡梅拉表示：“這不在劇本中。”

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