美聯儲開始下調利率，韓國因房價和家庭債務而受阻. August. 02, 2024 07:48. . 美國聯邦儲備委員會正式宣布了9月份下調基準利率的可能性。美聯儲主席鮑威爾前天在凍結基準利率（5.25%至5.50%）後，在記者會上表示：“如果條件得到滿足，最早可在9月的會議上討論降息問題。”雖然附加了前提，但鮑威爾具體表明降息時間尚屬首次。美國通貨膨脹持續放緩，雇傭市場過熱冷卻，因此發出了轉變貨幣政策的強烈信號。 在美國之前，歐洲、中國等主要國家在物價恢復穩定後，很早就轉向了降息。中國上個月時隔5個月再次下調相當於基準利率的貸款優惠利率，6月份下調利率的歐洲中央銀行暗示將再次下調利率。除了為防止“日元超級走低”而提高政策利率的日本外，主要國家為應對經濟惡化而降低了利率。 考慮到內需停滯和物價上漲趨勢放緩等因素，韓國也應該加入降息隊伍的呼聲接連不斷。隨著第二季度增長率時隔1年半轉為負值（-0.2%），內需低迷加劇，甚至有人提出先發制人的降息論。隨著美聯儲預告下調利率，美元轉為弱勢，暴漲的韓元對美元匯率恢復穩定，正在創造降低利率的條件。 問題是非同尋常的房價和劇增的家庭債務。據韓國房地產院透露，以7月最後壹周為準，首爾公寓價格連續19周上漲，首都圈公寓價格創下了45周以來的最大漲幅。預測今後房價上漲的消費者預測已飆升至2021年房價暴漲的水平。294萬多人申請了京畿道東灘新城的無順序申購，甚至發生了申購平臺癱瘓的事態，這充分說明了目前的房地產狀況。在房地產過熱氛圍中，已經超過年家庭貸款目標值的5大上市銀行的住宅擔保貸款僅上個月就增加了超過5萬億韓元。 如果抱著這種不安因素，貿然下調利率，可能會給房價上漲和家庭負債激增火上澆油，給整個經濟帶來更大的沖擊。居住費負擔很有可能再次助長物價上漲，制約家庭消費，進壹步拉低經濟。為了穩定物價的努力不白費，同時給內需註入活力，尋找“支點”時機比任何時候都重要。如果不想阻礙貨幣政策的轉變，就應該向市場發出更明確、更精巧的信號，盡快平息房價的不安。

한국어