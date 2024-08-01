輸給“射箭最強”韓國隊，中、法銀牌也是由韓國人引領的. August. 01, 2024 08:30. by 李憲宰 uni@donga.com. 在巴黎奧運會射箭比賽的舉辦地法國巴黎榮軍院體育場，聽到最多的語言是韓國語。很多國家的選手在與韓國教練或韓國選手見面時都會用韓語打招呼。 看著各國選手團壹起訓練，有時會分不清這裏是韓國還是法國。因為和其他奧運會壹樣，本次大賽射箭場上也會隨時舉行韓國主教練的“同門會”。 除了韓國之外，參加本屆巴黎奧運會射箭比賽的韓國主教練共有8名。他們是吳善澤（法國）、權容學（中國）、金相勛（日本）、李在亨（馬來西亞）、朴采順（越南）、朴英淑（不丹）、洪成漆（伊朗）、李京出（印度尼西亞）等。包括白雄基（印度）、金在天（哈薩克斯坦）、金明善（烏茲別克斯坦）、林熙植（蒙古•以上人名均為音譯）等雖然沒能踏上奧運會舞臺，但是為各國獲得奧運會參賽權助壹臂之力的韓國教練在內，已經超過了10個國家。 隨著親身體驗和熟悉“世界最強”韓國射箭的教練們擴散到世界各地，全世界射箭的向上平均化正在實現。訓練法、技術、裝備操作法等已不再是韓國的專屬物。 在本屆奧運會上實現團體10連冠的韓國女隊的決賽對手正是權容學教練率領的中國隊。權教練2006年在中國地方自治團體隊開始海外生活，從2022年開始執教中國女子代表隊。中國女子代表隊在今年的國際射箭聯盟（WA）世界杯第1、2站比賽上戰勝韓國隊，成為了對韓國隊最具威脅的存在。權教練在決賽中失利後表示：“雖然銀牌有些遺憾，但是能夠和韓國隊進行對等比賽就已經很滿足了。” 吳善澤教練帶領的法國射箭代表隊也在男子團體決賽中遇到了挑戰奧運會3連冠的韓國隊。吳教練是曾在2000年悉尼奧運會和2012年倫敦奧運會時執教過韓國代表隊的著名教練。當天獲得銀牌、拿下法國射箭史上該項目首枚獎牌的吳教練表示：“與韓國選手確實存在水平差距。但我們的目標是在決賽中迎戰韓國隊。能達成目標就已經很滿足了。” 韓國和法國在本屆奧運會之前互相幫助。法國選手們在鎮川選手村與韓國選手進行了聯合訓練。韓國選手們在法國進行轉地訓練時，使用了巴黎附近的法國代表隊訓練設施。 此外，在朴采順教練的指導下，越南隊歷史上首次獲得了奧運會決賽圈進軍權，印度尼西亞隊也多虧了李京出教練，時隔32年再次獲得了團體賽名額。由金相勛教練率領的日本男子代表隊在本屆奧運會上與韓國隊在8強賽上相遇。日本男子代表隊在2021年東京奧運會時，在團體賽和個人賽上分別獲得了銅牌。 2016年裏約奧運會時帶領馬拉維選手首次進入決賽圈的朴英淑教練，今年作為不丹教練，幫助所屬選手首次參加奧運會。 每當奧運會時，因各自日程緊迫而連壹張紀念照都沒有留下來的韓國教練，這次定下日期和時間，站在了壹起。在奧運會上首次壹起拍照的韓國教練們齊聲表示：“韓國射箭做得好，在國外的我們也會有力量。韓國射箭的力量就是我們的力量。”

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