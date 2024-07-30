政府向遭受TMON-薇美鋪損失的小工商業者支援5600億韓元. July. 30, 2024 07:55. by 世宗=宋慧美記者、李敏娥記者 1am@donga.com. 以入駐TMON和薇美鋪（WeMakePrice）的小工商業者為中心，接連倒閉的憂慮越來越大，政府決定支援5600億韓元規模的流動性資金。當初被傳為1700億韓元的“T美鋪（TMON-薇美鋪）事件”的損失金額增加到了2000億韓元。如果包括尚未到結算日期的交易，損失金額今後很有可能進壹步增加。 29日，政府召開了由企劃財政部第壹次官金範錫主持的相關部門特別工作組（TF）會議，檢查了T美鋪事件相關的受損情況。據政府統計，以本月25日為基準，雖然已經過了清算期限，但TMON和薇美鋪沒有返還給賣家的銷售金額共達2134億韓元。TMON的結算延遲金額為1280億韓元，薇美鋪為854億韓元。 當初，政府認為此次事件的損失金額在1700億韓元左右。但是隨著超過清算期限的貨款壹天天增加，損失規模也增加了400億韓元左右。消費者在TMON和薇美鋪購買商品後，銷售貨款要經過這些平臺，約50~60天後才能到賣家手中。如果包括尚未到結算期的6、7月份銷售部分，損失很有可能進壹步增至2000億韓元左右。 主持會議的金次官表示：“考慮到今後結算日期臨近的交易量，預計其損失規模將進壹步擴大。為了因無法正常收到結算款而遭受資金困難的賣家，將立即提供5600億韓元以上的流動性資金。”他還補充說：“為了防止消費者遭受損失，將與信用卡公司、PG（結算代理）公司合作，支援取消信用卡結算等順利的退款處理。” 政界也出面敦促盡快解決T美鋪事件。共同民主黨首席發言人李海植當天在黨最高委員會議結束後接受記者采訪時就TMON-薇美鋪結算延遲事件表示：“如果損失規模暴增，將推進實態調查及防止再次發生的國政調查。”民主黨的立場是，在預定於30日舉行的“T美鋪事件”國會政務委員會緊急懸案質詢中，將查明金融委員會及公平交易委員會對此次事件的責任所在。 另外，當天Qoo10集團代表具永培在無力支付事件後首次公開表明了立場。他表示：“將出售我擁有的大部分財產Qoo10集團全部股份或作為擔保，處理此次事件”，“將利用個人財產，為確保兩家公司的流動性而努力。”

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