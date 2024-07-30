“媽媽很堅強”，克服懷孕和分娩困難參加奧運會的“超級媽媽”們. July. 30, 2024 07:54. by 姜泓求 windup@donga.com. “我只希望能成為女兒的榜樣，為我感到驕傲。”這是出戰巴黎奧運會的日本網球明星大阪直美（27歲）的故事。曾作為2021年在本國舉行的東京奧運會聖火最終點燃者的大阪直美，去年7月生下了女兒夏伊。去年懷孕前後休息了壹年的大阪直美為了自己的第二屆奧運會重新拿起了球拍。回到媽媽選手的道路並不容易。在分娩過程中，骨盆底肌嚴重受損。連就地從床上起來都很困難。但是產後半個月開始，她不顧周圍人的勸阻，開始逐漸恢復訓練。大阪直美說：“媽媽要做所有事情，要知道所有事情。我明白了媽媽們為什麽聲音那麽大，那麽堅強。”大阪直美的巴黎奧運會開幕僅壹天就結束了。27日（當地時間），在網球女子單打第1輪比賽中，她以0比2（5-7、3-6）負於德國的安吉裏克•科貝爾（36歲），被淘汰出局。媽媽大阪直美以“好像要重新學習獲勝的方法”這句話結束了自己的第二屆奧運會。本屆巴黎奧運會是歷史上首次在男女選手比率上實現兩性平等的大會。100年前的1924年巴黎奧運會當時只有4.4%的女選手比率，在此次大賽上首次達到了50%。運動員村也首次運營托兒所，運營時間為上午9點到晚上9點。超越懷孕和生育挑戰極限的“超級媽媽”們的挑戰也在持續。牙買加田徑明星謝莉安•弗雷澤-普萊斯（38歲）也是參加巴黎奧運會的超級媽媽明星之壹。弗雷澤-普萊斯在2008年北京、2012年倫敦奧運會上蟬聯田徑女子100米冠軍，之後於2017年生下兒子紮伊昂。而且她在4年後舉行的東京奧運會女子400米接力賽上獲得了金牌等，正在延續世界頂級水平。綽號“媽咪火箭”的弗雷澤-普萊斯去年在兒子的學校運動會媽媽賽跑中獲得第壹名，壹度成為話題。弗雷澤-普萊斯說：“母性不會降低妳的能力或隱藏妳的才能。”連續5次登上奧運會舞臺的弗雷澤-普萊斯將在巴黎參加女子100米、400米接力賽。 代表東道主法國的“柔道女王”克拉麗斯•阿格維格內努（32歲）也將以母親的名義登上奧運會舞臺。2022年6月生下女兒雅典娜的阿格維格內努在去年世錦賽當時得到國際柔道聯盟（IJF）的幫助，在賽場內的熱身室給女兒餵母乳。在那屆大賽中，她獲得了自己的第六枚世錦賽金牌。東京奧運會雙冠王（女子63公斤級、混合團體賽）阿格維格內努將在巴黎奧運會上再次挑戰這兩個項目的冠軍。 參加巴黎奧運會的韓國選手中，在射擊項目上分別獲得銀牌的混合團體10米氣步槍選手金智賢（24歲）和女子10米氣手槍選手金藝智（32歲）是“超級媽媽”。去年5月生下女兒鄭瑞雅的金智賢說：“我想告訴後輩們，生孩子不會中斷選手生涯。”

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