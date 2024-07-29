“低出生率影響”下，幼兒園和托兒所10年間減少29%. July. 29, 2024 07:44. by 金藝允記者 yeah@donga.com. 據調查，受低出生率的影響，在過去的10年裏，每10所托兒所和幼兒園中有3所關門。停業的托兒所和幼兒園大部分為民間運營，國立、公立托兒所和公立幼兒園反而增加。 根據教育部和保健福祉部28日發行的教育保育統計，去年全國托兒所和幼兒園共有37395所，比10年前的2013年（52448所）減少28.7%（15053所）。同時，自2014年（52568處）以後，這些機構連續9年減少。 特別是幼兒園去年有28954所，比10年前的2013年（43770所）減少33.8%。從類型來看，0-2歲嬰幼兒主要上學的家庭幼兒園在10年間減少54.8%，減幅最大，其後依次是民間（39.8%）、法人·團體（36.5%）、社會福利法人（16.2%）、協同（3.9%）幼兒園。相反，國立、公立幼兒園（2332所→6187所）增加165.3%，職場幼兒園（619所→1308所）增加111.3%。幼兒園去年為8441所，比10年前的2013年（8678所）減少2.7%。私立幼兒園去年為3308所，比2013年（4101所）減少19.3%，而公立幼兒園去年為5130所，比2013年（4574所）小幅增加。

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