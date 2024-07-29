朝野政黨“減免10年稅額” VS 政府“減免3年”……如此支援半導體能行嗎？. July. 29, 2024 07:42. . 圍繞韓國政府的稅法修訂案中包含的半導體產業支援政策，正在出現“不到位”的爭議。因為朝野政黨好不容易就全面支援半導體達成壹致意見，但政府在支援規模、期限方面卻提出了比這落後很多的方案。有人指出，雖然嘴上強調“半導體國家全力戰”，但未能正視全球半導體戰爭的激烈現實。 企劃財政部最近通過《K芯片法》，提出將國家戰略技術產業設施投資時減免法人稅的稅額減免適用期限從今年底追加延長3年的稅法修訂案。這與之前共同民主黨、國民力量黨分別提議將設施投資及研發投資的稅額減免期限延長10年到2034年的法案相比，是大幅後退的方案。 在稅額減免比率方面，政府表示，只對設施投資，將維持大企業15%、中小企業25%的水平。設施、研發投資都遠不及朝野提出的比現在提高10個百分點的扣除率。朝野政黨在法案中加入了美國、日本、中國等競爭國家向半導體企業發放現金補貼的相關條款，但政府案中並沒有包含上述內容。 政府這種消極態度的內裏，是三星電子、SK海力士等韓國半導體企業的競爭力已經很高，且自身資金余力也很充分。這種想法是，在財政不足的情況下，有必要給予補貼、長期降低稅金嗎? 但事實上，SK集團總裁崔泰源吐露苦衷稱，“建設壹個工廠需要20萬億韓元。像過去壹樣，企業很難‘自己看著幹”。這才是企業所處的現實。 在韓國猶豫不決的時候，競爭國家的支援加快了速度。美國最多支援英特爾、三星電子、臺灣臺積電設備投資額的25%。投資額的8.5%至16%承諾用現金支付。美國半導體法的實施期限為10年，因此企業可以制定長期計劃進行投資。以日本為例，臺積電將向在日本建設的兩家工廠支援10萬億韓元以上。 在韓國政府的稅制支援政策中，看不到世界各國以國家命運為賭註展開的半導體投資無限競爭的緊張感。朝野在國會審議稅法修訂案的過程中，應該明確指出政府案的問題點，貫徹守護韓國半導體未來的果斷支援方案。

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