國情院8、9月份人事變動……更換100名以上幹部. July. 27, 2024 07:25. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 據悉，國家情報院將在8、9月份進行大規模人事調整，更換超過100名三級以上幹部。有評價稱，這是體現國情院院長趙太庸色彩的首次人事調整。尹錫悅政府的首任國情院院長、前院長金奎顯因人事風波突然被撤換後，趙太庸去年12月就任。 特別是，國情院正在研究將金奎顯在任時期接到待命處分等通報、實際上被排除在業務範圍之外的數十名人士重新回到第壹線的方案。據悉，隨著最近美國聯邦檢察機關起訴美國中央情報局出身的韓裔朝鮮問題專家、美國外交協會資深研究員秀美·特里的內容被公開，“業余”國情院要員資質不足等問題成為眾矢之的，因此把相關情報業務的專業性作為人事安排的首要標準。情報消息靈通人士表示：“每次政權交替時，國情院都會受到‘投合人事大換血’的批評。此次將落實把業務力量、而不是政治色彩放在優先位置的人事慣例。” 據多名情報消息靈通人士26日透露，趙太庸就任後在3月份斷然進行了人事調整。當時是以壹級職位為中心，只填補緊急職位的小幅人事變動。該消息靈通人士表示：“3月份趙院長對國情院內部情況和人的了解還不夠充分，當時人事調整的目的是聽取高層幹部的建議，以解燃眉之急。” 據悉，國情院人事調整通常在6月和12月分兩次進行，但因為上次人事調整是在3月份，所以這壹次是在8、9月份。也有分析認為，這是考慮到最近“秀美·特里爭議”帶來的影響等。

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