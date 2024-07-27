高喊“目標是在奧運會上獲得幾枚金牌”並運動的時代已經過去. July. 27, 2024 07:24. . 每壹枚奧運獎牌都很珍貴。金牌更是如此。世界上沒有哪位運動員會放棄獲得奧運會金牌的機會。就連被認為是歷屆最佳網球選手的諾瓦克•德約科維奇（37歲•塞爾維亞）也表示“我還有奪得奧運會金牌的夢想”，參加了巴黎奧運會。德約科維奇雖然是大滿貫賽事單打最多（24次）冠軍記錄保持者，但在此前的4屆奧運會上未能獲得壹枚金牌。 只是經歷了某種過程，最終以奧運會金牌為目標，這是另外壹個問題。成人周末高爾夫壹族中應該沒有人“為了獲得奧運會金牌而運動”。跟隨父母來到球場的10多歲青少年中，偶爾會有壹兩名吧？盡管如此，全國仍有8100多家高爾夫練習場。因為無論是什麽運動，只要產生興趣，就會產生想（打得）玩得（play better）更好和更努力工作（work harder）的想法，這就是人類的本能。 感興趣的人會成為“運動主體”。如果成為運動的主體，即使說“不要做”，也會反復進行訓練。那位部長的右手壹有空就捂住左邊的拇指，這都是有理由的。連生前沒讀過的書也買了。如果理事書桌抽屜裏出現了“通往單身的路”而嚇壹跳，那就更奇怪了。 自稱是“精英”的韓國體育界人士則恰恰相反。教練大喊“為了宣揚國威”，訓練基本上是別人指使才做的事。像這樣，在落後國家成長為“運動客體”的人占大部分的壹代正在教育在發達國家出生的孩子。因此，就出現了“要想提高國際競爭力，就必須增加訓練量。但現實情況是，連主教練都無法強求訓練”這樣的長籲短嘆。團體球類項目的壹位主教練表示：“日本選手在熟悉基本功和技術後，將登上成人舞臺。我們從小訓練量就絕對不足，所以競技水平必然會下降。”這種感嘆經常會引發“請幫運動部的孩子們逃課”。 但是，很少有教練了解學習和運動並行的日本選手是如何掌握這種基本功的。簡單。因為像那位高爾夫狂部長壹樣產生了興趣，所以才學會的。而且只有壹直保持樂趣的選手才能登上成人舞臺。從日本出版的學生用教材來看，經常出現提出“減少”反復訓練（哪怕壹次）的方法的研究結果。盡管如此，還是有人反復地重復著，反復地重復著。運動的樂趣本來就是這樣的。 對努力參加奧運會的選手說“金牌已經拿到了，好好享受就行了”，這是偽善的言辭。獲得金牌的選手沒有比第四名更享受奧運會的理由。但是不管結果如何，能夠說“享受奧運會”的人只有運動員本人，也就是運動的主體。在韓國，白發蒼蒼的老人們拿著麥克風高喊“本屆奧運會目標是幾枚金牌”的時候已經過去很久了吧。

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