第二季度負增長0.2%……時隔3個月結束的“教科書式增長”. July. 26, 2024 07:53. . 隨著內需減少、出口停滯，第二季度國內生產總值（GDP）環比轉為負增長。GDP環比負增長是自2022年第四季度-0.5%之後、時隔5個季度再次出現。經濟副總理崔相穆4月底就第壹季度GDP增長1.3%壹事自我評價說：“這不是財政主導，而是回到民間主導、出口好轉和內需反彈並行的‘教科書式增長途徑’。” 韓國銀行昨天表示，第二季度的實際GDP環比減少0.2%。隨著轎車、服裝等消費品銷售萎縮，民間消費減少0.2%，再加上工程費用上升等，建設投資減少1.1%，半導體設備等設備投資也減少2.1%。雖然半導體、汽車、石油產品出口增加，但由於國際油價上漲，進口額大幅增加，出口的增長貢獻度轉換為負增長。再加上韓元對美元匯率上升（韓元貶值）的影響，實際國內總收入（GNI）比前壹季度減少1.3%。 令人沮喪的第二季度經濟業績與之前崔副總理“均衡的恢復趨勢”“鮮明的綠燈”的評價相去甚遠。上半年的增長率也低於韓國銀行5月份預測值，僅為2.8%。韓國銀行和政府努力解釋第二季度的負增長是“第壹季度高增長帶來的基底效果”，但有人批評說，這也是因為對經濟現實過於樂觀的危機意識不足。 更何況，下半年的情況不容小覷。由於高物價、高利率，消費者的錢包變薄，預計內需萎縮將持續相當長壹段時間。反映韓國企業感受景氣的全產業企業心理指數在7月份降至95.1，是5個月以來的最低值。如果該指數不到100，就意味著企業對今後的經濟持悲觀態度。受“鬼怪雨季”等氣象反常的影響，蔬菜類價格再次上漲，從本月起油類稅下調幅度也縮小，消費者物價再次動搖。 最近的經濟萎縮證明，今年年初的韓國高增長，是長期萎縮的全球半導體產業登上超級周期後出現的“壹閃即逝的增長”的事實。如果政府陷入“半導體錯覺”，繼續誤判現實，國民感受到的經濟恢復時間只會越來越遠。

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