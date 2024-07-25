“黎明殺機”在我們周圍無處不在. July. 25, 2024 07:22. . “不合時宜的‘死亡藍屏（Blue Screen Of Death）’使Y2K（2000年）的恐怖成為現實。”（英國《金融時報》） 20世紀90年代還很熟悉。電腦屏幕突然變藍，癱瘓了。壹般關掉再打開會好壹些，但是因為郁悶，還會砰砰地敲打主機。那個時期，媒體也重點報道了2000年到來時全世界電腦都會停止的“千年蟲（The Millennium Bug）”。沒什麽事，雖然又長了壹歲。 當地時間19日，“全球IT（信息技術）大混亂”給西歐社會帶來了巨大的沖擊，甚至讓人聯想起Y2K。美國壹家保安公司壹次錯誤的更新導致世界各地電算障礙的情景提醒我們，超鏈接社會（hyper-connected society）並不只是玫瑰色。最重要的是，在醫院、機場、咖啡廳等地發生的混亂表明，我們的日常生活很容易崩潰。美國有線電視新聞網（CNN）報道說，此次事件僅經濟損失就達“10億美元（約1.39萬億韓元）以上”。 雖然新西蘭農村超市的收銀臺也受到了很大的影響，但也有壹些地方沒有受到影響。主要使用自身服務器或國內雲服務的韓國的損失也相對較小，但美國大城市大眾交通網沒有出現特別的障礙。紐約大都會交通局（MTA）表示：“雖然部分信息系統中斷，但地鐵和公交車的運行沒有受到任何影響。”也許是為此感到自豪，MTA總經理傑諾•裏弗表示：“紐約正在全速運行。”舊金山、芝加哥等地的公共交通也正常運營。 原因不是別的，正是落後於時代的“老舊化”。由於預算不足，原封不動地使用舊電算系統，因此沒有成為此次最新更新的對象。舊金山交通局表示：“我們的系統甚至都沒有聯網。” 中國和俄羅斯之所以沒有受到什麽損失，是因為“脫鉤（decoupling）悖論”。美國《華爾街日報》（WSJ）報道說：“這得益於美國對中國實行半導體出口管制後，中國國務院將海外軟件更換為本國產品。”據英國廣播公司（BBC）報道，俄羅斯也在2022年烏克蘭戰爭爆發後與國際社會隔絕，不可避免地致力於開發替代系統。也就是說，受西方制裁的阻礙，被排除在全球服務之外，反而更有利。 上月，英國周刊《經濟學家》曾寫過壹篇題為《旅遊指南為何不消失》的報道。該周刊指出了在網絡世界看似要被淘汰的旅行書籍仍然暢銷的現象。《經濟學家》表示：“人們需要能夠應對無法上網的情況的‘確定性（authenticity）’。值得信賴（trusty）的工具在任何時代都具有讓人付錢的價值。” 旅遊指南的人氣給我們帶來了很多啟示。技術的進步既無法阻擋，也不能阻擋。落後的設備和封閉的獨裁國家即使僥幸過壹次，也不能說停滯或退步是正確答案。只是匆匆忙忙吃的飯難免會積食。即使慢慢走，也不能放棄基本。如果不應對變數，只追求大勢，那麽“死亡藍屏”的下壹個可能是我們。事後再打電腦，只會讓手疼。

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