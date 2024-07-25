令人高興的同時令人忐忑不安的婚姻和生育反彈. July. 25, 2024 07:22. . 5月新生兒數為19547名，連續兩個月呈增加趨勢。這是8年零6個月以來新生兒數首次連續兩個月增加。生育的先行指標結婚件數也連續兩個月增加20%以上，超過了2萬件。統計廳分析說：“新冠流行期間推遲的結婚開始補辦，結果生育也壹同增加了。”結婚件數從2022年8月起持續增加。考慮到結婚和生育之間存在時差，而且韓國大部分生育都是出自已婚夫婦，因此有人期待去年5月下降到1萬名左右的新生兒數是否已經觸底。 今年第壹季度的合計出生率下降到0.76名的情況下，新生兒數增加，這不能不說是壹個久旱逢甘霖的消息。統計廳分析說，從30歲出頭的初婚件數增加這壹點來看，新婚夫婦特別供應等居住支援和地方自治團體的結婚補貼等起到了效果。實際上，向新婚夫婦發錢最多500萬韓元結婚獎金的大田、支援租金利息償還額的大邱等地，結婚件數大幅上漲。 新生兒數的突然反彈，究竟只是導致結婚和生育驟減的新冠疫情帶來的暫時性基底效果，還是會延續為長期趨勢，還有待觀察。低出生率本來是“無藥可治”，如果按照統計廳的說明，是政策取得了效果，真是萬幸。但目前還是難以輕易下結論的提心吊膽的狀況。地方自治團體的現金性支援在短期內可能會鼓勵結婚和生育，但長期效果還沒有得到證明。另外，現在處於結婚適齡期的1991-1995年出生者是在壹年新生兒數恢復到70萬名的時期出生的。也有可能是隨著母親數量的增加，新生兒數量的機械性反彈。 經濟合作與發展組織在最近發表的韓國經濟報告中稱韓國是低生育的“世界冠軍”。報告還暗淡地預測說，韓國人口在60年後將減至壹半，並強調：“低生育不存在特效藥，因此需要綜合性的接近”“要完成商品市場和勞動市場的廣泛結構改革以及目前正在實行的家庭政策。”也就是說，要壹步壹步地消除結婚、生育、育兒帶來的障礙，同時要盡快進行降低青年競爭壓力的韓國社會的整體結構改革。只有下定決心，加快結構改革速度，好不容易迎來的結婚和生育的反彈勢頭才不會減弱。

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