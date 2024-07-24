韓國政府暗示將制裁醫科大學教授“抵制專攻醫修煉”. July. 24, 2024 07:44. by 金素英記者 ksy@donga.com. 對於醫科大學教授們表示將不指導今年9月轉院開始修煉的專攻醫（實習醫生、住院醫師）們的“抵制修煉”動向，政府批判稱“這是違反憲法和人權價值的行為”。患者團體也反駁稱，“這是拋棄患者生命的行為。” 保健福祉部部長曹圭鴻23日在中央災難安全對策本部會議開場白中表示：“最近部分醫科大學教授表達了將拒絕教育和指導下半年招收的專攻醫的‘抵制’意向。似乎無視患者的不安和不便，對此感到非常惋惜。” 保健福祉部必需醫療支援官權炳基也在會後的新聞發布會上指出：“用出身學校或醫院歧視學生，作為負責醫學教育的教育者，不是妥當的態度，也違反了禁止歧視的憲法價值。”也就是說，教授們拒絕其他醫院出身的專攻醫進入被辭職處理的專攻醫的空缺，這種行為是差別化的。政府還暗示，如果修煉醫院選拔比專業定員少的人員，有可能對其進行制裁。權支援官表示：“針對（醫科大學教授們的抵制）逐漸明朗化的情況，將在內部討論必要的措施。” 反對下半年招收專攻醫的醫科大學教授們當天也紛紛發表聲明。天主教大學、高麗大學、首爾大學、成均館大學、延世大學、蔚山大學醫學院教授緊急對策委員會通過立場文表示：“如果沒有專攻醫的完全回歸，依靠部分補充的權宜之計專攻醫的修煉系統很難培養出優質的專攻醫。特別是在沒有上級年差專攻醫的情況下，1年專攻醫的修煉質量下降令人擔憂。”三星首爾醫院影像醫學科教授們也表示：“擔心‘人氣科集中現象’會導致地區必需醫療崩潰。不同意下半年招收專攻醫。” 患者團體對“抵制修煉”的動向表示強烈反對。韓國肺癌患友會等6個團體所屬的韓國重癥疾病聯合會通過評論批判道：“拋棄患者的痛苦和生命，妨礙國民治療權的行為是無恥和反人倫的行為。” 另外，大韓醫師協會將於26日如期舉行“醫生大討論會”。醫協相關人士表示：“回顧年輕醫生不得不離開醫療現場的現實，討論大韓民國醫療未來所需的改善方案。”“正確醫療特別委員會”共同委員長金昌洙和林正赫、大韓醫學會修煉教育理事朴容範、大韓醫學會副會長朴炯旭（以上人名音譯）等將參加當天的討論會。

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