公司創始人金範洙被拘留，Kakao啟動緊急經營體制. July. 24, 2024 07:44. by 張恩智記者、崔元英記者 o0@donga.com. 因散漫經營和“章魚抓”式擴張而受到政治圈和輿論指責的Kakao被司法風險束縛，迎來了自2006年公司創立以來的最大危機。特別是，有可能失去每季度刷新最高業績並持續增長的KakaoBank。 如果持有KakaoBank銀行27.16%股份的第壹大股東Kakao法人被判處罰款以上的刑罰，大股東資格就會出現問題，其所持有的KakaoBank股份要全部處理掉，只留下10%。但是，如果金融委員會認為違反程度輕微，就可以持有超過限額的股份。 與此無關，進軍MyData和信用卡等KakaoBank的新事業推進將無限期中斷。Kakao為了擴大事業，向金融委員會申請了該事業的正式許可，但金融委員會以司法風險為由，於去年5月中斷了許可程序。 為了全球競爭激烈的AI領域革新，所需的技術開發和投資等變得不透明，這也使Kakao的未來變得更加暗淡。 原定於去年上半年推出的Kakao的韓語特色大規模語言模型（LLM）“KO GPT”被推遲了1年多。隨著職員招聘和投資合同、成果補償等相關決定被推遲，開發者等核心人力流失和招商引資出現差池等問題也令人擔憂。各子公司的核心投資也很有可能因決策者的缺席而重新討論或延期。 某IT業界相關人士表示：“Kakao的事業收益性惡化和股價下跌等重疊，處於無法得到公司內部成員和股東信任的危機狀況。在核心事業上應該確保收益性，恢復股價，但由於金委員長被拘留，今年或將很難實現逆轉。”

한국어