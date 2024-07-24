只有能在家中老死，個人和社會才能幸福. July. 24, 2024 07:39. . 健康地生活、像在自己家裏入睡壹樣迎接臨終，是所有人的願望。韓國人最喜歡的臨終場所是家，1990年代初期，每10人中有8人在家迎接臨終。但是現在，大部分是在醫院裏全身掛著醫療器械結束生命。在家中迎來舒適臨終的情況只有16%。這是因為在家很難得到醫療和照顧服務。 《東亞日報》采訪組最近參觀的荷蘭老人照料現場表明，如果把醫療、護理、療養制度聯系起來運營，在家迎接臨終並不難。荷蘭從20世紀70年代開始構建綜合照料體系，在醫院去世的比率為23.3%，在經濟合作與發展組織成員國中最低。高齡者們在日間照料設施裏與鄰居壹起打理屋邊地、飼養動物，度過充滿活力的老年生活。包括癡呆癥在內，即使患有慢性疾病或骨折，也不住院，在家接受上門治療和護理。即使處於難以獨自生活的狀態，也可以在與家相似的環境中自己做飯、洗衣服。 像荷蘭壹樣正在經歷急速老齡化的發達國家把保障“在自己家裏老死的權利”作為老人福利政策的中心目標。這是為了讓家人與社會建立健康的關系，充滿活力地生活，最終迎來尊嚴的死亡。為了減少不必要的醫療行為和醫療費負擔，有必要制定盡可能不讓患者在醫院接受治療、直到臨終為止幫助患者在家裏的政策。據研究海外事例的資料顯示，用於65歲以上高齡者的醫療費占全體醫療費的壹半。 在韓國，由於針對老年人的醫療照顧體系不完善，如果上了年紀身體不適，就會輾轉於療養院、療養醫院、急診室、重癥室，只會在接受壹堆不必要的檢查後結束了生命。這是在把尖端醫療技術用於延長痛苦死亡，而不是延長有意義的生活。因此，醫療費負擔也加重到了威脅健康保險財政的程度。現在，死亡的質量和生活質量壹樣重要。只有在沒有肉體痛苦的情況下，在平時生活的地方，在家人的註視下迎來平靜的臨終，個人和社會才能幸福。

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