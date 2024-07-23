巴黎奧運會年齡最小的參賽選手、11歲的中國少女“有望在滑板上獲得獎牌”. July. 23, 2024 07:55. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “雖然年紀小，但我想讓大家知道我能滑好滑板。我也想像大人壹樣實現奪得獎牌的夢想。” 中國“少女”滑板國家隊選手鄭好好在接受香港媒體《南華早報》采訪時發表了參加2024巴黎奧運會的感想。年齡11歲零11個月的鄭好好是參加本屆巴黎奧運會年齡最小的運動員。 鄭好好從7歲開始學習滑板，從10歲開始獲得全國滑板大賽冠軍，壹躍成為神童。中國最大的門戶網站“百度”將鄭好好（的民族）標記為朝鮮族。 在2021年舉辦的東京奧運會上，滑板首次被列為奧運會正式比賽項目，主要由10多歲的選手參加。本次大賽最年輕的參賽者第2名費伊•埃伯特（14歲零8個月•加拿大）和第3名斯凱•布朗（16歲•英國）同樣也是滑板選手。 如果鄭好好奪冠，將成為歷史上最年輕的奧運會金牌得主。目前的記錄是1936年柏林奧運會跳水3米跳板冠軍得主瑪莉•加斯特林（美國）保持的13歲零267天。 巴黎奧運會年齡最大的參賽運動員將是61歲零3個月的加拿大國家馬術選手吉爾•歐文。即將參加個人第壹屆奧運會的歐文說：“感覺不到我的年齡是61歲，感覺自己好像才31歲。”據西班牙媒體《阿斯報》報道，在試圖參加奧運會的選手中，澳大利亞馬術國家代表瑪麗•漢娜（70歲）雖然比歐文年齡大，但漢娜已被登記為預備選手，因此只有澳大利亞國家隊出現受傷或棄權選手才能替補參加奧運會。 另外，參加巴黎奧運會的韓國選手中最年輕和年齡最大的都是射擊選手。年齡最小的選手是參加女子射擊10米氣步槍比賽的17歲高中生潘孝珍。年齡最大的選手是參加女子射擊飛碟項目的李保那，今年43歲。

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