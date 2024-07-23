檢察總長李元錫：“調查金建希女士沒有遵守原則”……總統室：“要從政嗎？”. July. 23, 2024 07:54. by 許東俊記者、申娜莉記者 hungry@donga.com、journari@donga.com. 檢察總長李元錫就首爾中央地方檢察廳對總統夫人金建熙進行非公開調查壹事表示：“沒有遵守原則。向國民深表歉意。”他公開批評檢方調查組在沒有事先報告的情況下對金建希進行調查，並向國民道了歉。總統室表現出“檢察總長想從政”的激烈反應。 李元錫22日在首爾瑞草區大檢察廳接受記者采訪時表示：“雖然說過我們法律面前沒有例外、沒有禁區、沒有特惠，但在調查總統夫人的過程中沒有遵守這樣的原則，最終沒能遵守與國民的約定。”他還說：“雖然沒有接到壹線檢察廳的任何報告，但沒能正確領導壹線檢察廳也是我的責任。” 李元錫還表示，“我會盡全力做我能做的事情。如果還不夠的話，到時候我會對我的去留進行判斷”，表明了不會馬上辭職的意思。 首爾中央地方檢察廳調查組20日在首爾市鐘路區總統警衛處附屬大樓對金建希進行調查，過了10個小時後才向李元錫報告，引發了“跳過總長”的爭議。李元錫22日上午從首爾中央地方檢察廳廳長李昌洙（音）那裏接到“根據自己的判斷進行了非公開面對面調查”的報告後，指示大檢察廳監察部進行真相調查。據悉，李昌洙對李元錫說：“不管事情經過如何，對報告遲延感到抱歉。” 總統室表示，“這是檢方內部的問題”，沒有正式表明立場。但內部對李元錫的表態非常不滿。總統室高層負責人在與《東亞日報》的通話中表示：“無論是報告還是跳過，這都是檢方內部的問題。我無法理解（李元錫）總長是不是想從政。雖然調查符合規定，但不知道為什麽總是把問題當作問題。”

한국어