“好像父母去世了”，前往金敏基靈堂吊唁的故友絡繹不絕. July. 23, 2024 07:53. by 史智媛記者、黃亨準記者 4g1@donga.com. “上午接到了很多電話，有種恍惚的感覺，後來覺得自己已經無處可問了，所以有了實感。” 歌手朴鶴基22日下午在金敏基的靈堂內接受記者采訪時做出了上述表示。朴鶴基代替健康惡化的金敏基，壹直起到了向外界告知他的近況和想法的“窗口”作用。朴鶴基說：“沒想到會走得這麽突然。我還以為會活更久壹點。每周聯系壹次，問候壹下，現在該如何是好”，用慌亂的聲音反問道。 樂隊動物園的朴基英像跑過來壹樣，滿頭大汗地出現在靈堂。他說：“這和父母去世差不多。明知道（死亡）總有壹天會找上門來，但真的來的時候…”，話尾含糊不清。民謠創作歌手權珍苑說“沒想到會在今年離開”，把臉埋在了擦眼淚的手帕裏。像這樣，22日下午在首爾鐘路區首爾大學醫院設置的歌手金敏基的靈堂前，前來哀悼的人絡繹不絕。 通過社交網絡服務（SNS）的吊唁也接連不斷。歌手李笛上傳了與故人的合影，並留言說：“大哥，我相信在天國喝杯啤酒會平安無事。我的英雄啊。謝謝您。”二人組The Classic的金光辰寫道：“感謝大學時期引領我們很多部分的（故人的）音樂。”故人生前經常光顧的大學路“學林茶房”的社長李忠烈（以上人名均為音譯）惋惜地說：“壹個月前在壹山家中見面時，敏基還和兒子們壹起散步，臉色看起裏也蠻不錯。” 尹錫悅總統22日在臉書上哀悼說：“歷史將銘記老師是壹個對藝術和世界無限熱愛的、永遠的青年。以重新看待理所當然的事情的‘純粹的熱情’，使世界變得更加明亮。” 葬禮在沒有吊唁金和花圈的情況下進行。學田方面表示：“所有人為了支援老師，都幫了大忙，應該籌集了很多盤纏。”也就是說，將把此前向經營困難的學田提供的各種捐款視為“提前收到的奠儀”。

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