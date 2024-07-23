“小伎倆”人事安排，延伸為史無前例的“抗命”調查. July. 23, 2024 07:52. . “迄今為止，從未有過不經過工作評價就對檢方進行人事調整的情況。事情真的很嚴重，但誰都沒有提出異議，反而讓我很驚訝。”今年5月13日，首爾中央地方檢察廳指揮調查總統夫人金建希的陣容被全部更換，之後某檢方人士曾批評這違反了“檢察官人事規定”。實際上，從人事規定來看，為了提高檢察機關人事的預測可能性和公正性，有義務先進行評定然後根據其結果進行人事調整。但法務部最近公告稱，將在檢察機關人事調整結束的8月初進行上半年評定。這比往年晚了2個月。無論在誰看來，這都是先後顛倒，違反了規定。 事實上，“5月13日檢察高層幹部人事調整”因為是法務部長和檢察總長之間的人事沖突而更加受到關註。據悉，當時朴性載部長試圖推進首爾中央地方檢察廳廳長李昌洙的人事安排，但李元錫總長反對稱：“可能會破壞調查的公正性。”在李元錫看來，此前首爾中央地方檢察廳指揮部試圖強行在檢察廳大樓內對涉嫌操縱德意誌汽車股價和收受迪奧包而正在接受調查的金建希進行面對面調查，結果更換指揮部，想以此來阻止。雖然這是眾所周知的事情，但在議會選舉之前也差點進行同樣內容的人事調整，但李元錫以要提交辭呈進行抗衡，最終告吹。 因此，李元錫在5月13日人事調動之前，堅持不看朴性載的包括李昌洙人事調整在內的檢察高層幹部人事方案。據悉，如果法務部將人事案拿到大檢察廳，將詳細留下不同意的理由並記錄下來，甚至拒絕簽名。 《檢察廳法》中規定，“部長應就檢察官的任職問題聽取總長意見”。如果把檢察總長不同意檢察機關人事安排當作意見，也許並不違反法律。但這只能看作是和立法宗旨截然不同的“小伎倆”人事安排。 兩個月後，首爾中央地方檢察廳新指揮部在檢察廳以外的總統警衛處建築“第三場所”對金建希進行了調查，但並未事先向李元錫報告調查場所、調查時間、調查方式等。檢察總長總管檢察調查，對所有檢察公務員都有指揮監督權。在上命下服的組織文化尚存的檢察機關中，這是史無前例的抗命事態。 更大的問題不是首爾中央地方檢察廳廳長壹個人，而是首爾中央地方檢察廳的次長和部長、主任檢察官齊刷刷地沒有向總長和幕僚團報告調查內容。再也沒有比這個場面更能說明兩個月前為什麽就算總長反對也要進行人事調整了。 本來，就金建希事件，巨大的在野黨正在推進特檢。因為總統已經行使過壹次否決權，所以只要檢察機關的調查出現壹點瑕疵，重新推進特檢的理由就會更大。在這種情況下，檢察總長對首爾中央地方檢察廳對金建希的檢察調查表示，“沒有遵守法律面前沒有例外、沒有特惠、沒有禁區的調查原則，對此感到很抱歉”，甚至向國民道歉。 壹名法律界人士評價說：“在應該與外部鬥爭的時候，好像看到了向在野黨投擲食物的自亂陣腳。”從首爾中央地方檢察廳的調查過程來看，檢察機關改革的第壹課題是檢察機關的人事安排。

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