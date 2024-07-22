韓國軍方宣布全線“全面啟動”對朝擴音廣播，以應對朝放飛垃圾氣球. July. 22, 2024 08:26. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韓國軍方從21日下午1時開始在前方所有地區全面實施了對朝擴音廣播。此前朝鮮不顧多次警告，直到當天還反復對韓國進行“垃圾氣球”恐怖襲擊，由此軍方決定在停戰線（MDL）全線全面重啟擴音器廣播，進壹步提高應對力度。上個月，軍方時隔6年重啟了對朝擴音器廣播，但只在部分地區實施了部分廣播。 對朝擴音廣播被認為是朝鮮最害怕的心理戰手段。因此，有分析認為，以全面重啟廣播為名，朝鮮可能會對前方地區進行局部武力挑釁。軍隊為了應對這壹情況，提升了最前方K9自行火炮等炮兵戰鬥力的火力待命狀態。隨著南北以停戰線壹帶為中心展開緊張對峙，緊張程度也將提高。 聯合參謀本部當天下午表示：“正如多次警告的那樣，將全線全面實施對朝擴音廣播。”朝鮮繼18日之後，時隔3天的當天上午又放飛了垃圾氣球，軍方從下午1時開始啟動了部署在東、西部和中部最前方的24個固定式擴音器，重新啟動了廣播。計劃從淩晨開始到深夜，每天最多啟動10個小時以上。另外，如有必要，還計劃投入使用車輛的移動式擴音器（16臺）。韓國軍方壹位有關負責人表示：“在南北集中暴雨災害嚴重的情況下，朝鮮軍隊反復做出低級、拙劣的行為，對此我們不能視若無睹。” 據悉，在朝鮮宣布停止放飛垃圾氣球之前，軍方將維持全面啟動對朝擴音廣播的態勢。軍方消息人士表示：“即使對方停止放飛垃圾氣球，也不會像過去那樣全面中斷擴音廣播，而是部分啟動，密切關註朝鮮今後的態度。”

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