中央地方檢察廳“跳過檢察總長”對金建希進行面對面調查. July. 22, 2024 08:25. by 朴锺民記者、尹明真記者 blick@donga.com、mjlight@donga.com. 韓國檢察機關20日就操縱德意誌汽車股價及收受迪奧包的疑惑，在第三場所而不是檢察廳大樓，對尹錫悅總統的夫人金建希進行了面對面調查。在此過程中，檢察總長李元錫不知道調查日程、地點等，直到金建希結束接受調查才收到調查組的報告。隨著負責調查的首爾中央地方檢察廳和大檢察廳之間出現“不和說”，預計將引發“跳過總長”的爭議。 首爾中央地方檢察廳反腐敗調查2部（部長檢察官崔載勛）和刑事1部（部長檢察官金承浩）21日表示，“20日在中央地方檢察廳管轄內的政府保安大樓對金（建希）女士進行了當面調查”。檢察廳從20日下午1時30分開始到21日淩晨1時20分為止，對金建希進行了11小時50分鐘的調查。 綜合《東亞日報》的采訪，檢察廳調查金建希的地方是首爾市鐘路區某政府設施。據悉，檢察機關利用了過去使用的政府保安設施之壹。對於不是在檢察廳大樓而是在第三場所進行調查的原因，中央地方檢察廳相關人士表示：“與金（建希）女士方面協商後，出於警衛及安全考慮而做出了決定。”據悉，調查金建希的時間和地點是在調查前壹天（19日）晚些時候決定的。 中央地方檢察廳21日上午公開對金建希進行面對面調查的事實後，大檢察廳相關人士對媒體表示：“檢察總長和大檢察廳幹部都沒有接到（此事）報告。在調查即將結束的時候，從中央地方檢察廳接到了事後報告。”對此，調查組“跳過”檢察總長的爭議愈演愈烈。相反，也有人認為，因為李元錫已被排除在對德意誌汽車股價操縱事件進行調查的指揮權之外，調查組考慮到這壹點，推遲了報告時間。 檢察機關計劃以此次面對面調查結果為基礎，討論對德意誌汽車股價操縱嫌疑和收受迪奧包疑惑的處理方向。有觀察人士認為，由於對主要相關人士的調查已完成相當部分，對金建希的處理遲早會決定下來。金建希方面的法律代理人崔智友（音）律師表示：“金女士誠實面對調查，如實陳述。” 預計圍繞“第三場所”調查的特惠爭議也將在所難免。當天，共同民主黨尖銳地指出：“為了消除國民的疑惑，不會放松‘金建希特檢’的韁繩。” 金建希是第壹個接受檢方當面調查的現任總統夫人。全鬥煥前總統的夫人李順子女士和盧武鉉前總統的夫人權良淑女士分別於2004年和2009年因追繳金相關疑惑和朴淵次門相關疑惑接受了檢方的當面調查，但都是在總統卸任以後。

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