微軟雲服務癱瘓的世界. July. 22, 2024 07:56. . 19日，因美國微軟（MS）雲服務發生故障，全世界正經歷了信息技術（IT）癱瘓事態。在美國、德國機場，飛機被困，英國、澳大利亞的證券交易所和電視臺等出現了電腦畫面停止運轉的“藍屏現象”。在國內，部分低成本航空公司（LCC）的出票也出現了問題。據說，要完全恢復，最長需要幾周時間。這是赤裸裸地暴露出通過IT連接的“超鏈接世界”潛在危險性的事件。 在通過網絡連接的超大型數據中心儲存軟件、數據，必要時可以隨時拿來使用，這就是雲服務。與自身系統相比，可以節約費用，因此國內外很多企業都在使用。發生事故的微軟雲服務在全球市場的占有率為25%，位居第二。排在第壹位的是亞馬遜（31%），第三位是谷歌（11%），美國的巨頭壟斷了70%的市場。 據悉，此次事故是負責微軟雲安全的美國網絡安全企業在更新軟件的過程中與微軟的Windows操作系統發生沖突而發生的。據推測，利用雲服務使用Windows的企業和個人的850萬多臺電腦出現了問題。全球數萬架飛機的運航被迫取消、推遲等，損失規模正在持續擴大。 對於IT依賴度居世界最高水平的韓國來說，此次事故具有很大的啟示意義。因為與前年因京畿城南市數據中心火災發生的KakaoTalk聊天工具和Kakao出租車故障、去年地方行政電算網癱瘓導致信訪服務中斷時壹樣，這是高度集中的IT系統出現問題而引發的事故。再次確認，無事故、穩定地運營極度復雜的大型IT體系，對於世界頂級企業來說也是壹件困難的事情。 以此次事件為契機，政府和企業應該重新檢查因過度集中而導致的信息通信基礎設施的脆弱性，並加強備份系統，以防萬壹。美國幾家大科技公司主導的生成型人工智能（AI）產業越是高度化，類似事故的危險性就越大。確保不過度依賴海外，而且也不過度依賴特定企業的“自主性”將越來越迫切。

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