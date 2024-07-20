周末中部地區將再次迎來大暴雨. July. 20, 2024 07:28. by 朴晟鎭 psjin@donga.com. 周末期間，首都圈和忠清圈將再次遭受最大150毫米的水炸彈襲擊。17、18日兩天內，最大降雨量達634.5毫米，已經累積雨災的中部地區再次進入緊急狀態。 據19日氣象廳預報，20、21日中部地區將出現最大降雨量達150毫米以上的暴雨。從20日上午開始，首都圈和忠清圈將分別下每小時30毫米和每小時50毫米左右的強降雨。通常，每小時降水量超過30毫米時，地面可能會積水，而每小時降水量超過50毫米時，即使旁邊有人也無法看清。 根據西部發生的低氣壓和梅雨鋒面上發生的中等規模低氣壓的發展程度，降水量可能會增加。氣象廳相關人士表示：“如果梅雨鋒面北上，西海上的低氣壓規模增大，大氣就會變得不穩定，比預想猛烈的強降雨可能會降臨到中部地區”，“如果再加上中等規模的低氣壓，局部性集中暴雨現象也有可能會重演。” 相反，19日上午在全南南海岸、濟州等地發布暴雨警報的南部地區，從當天下午開始進入了平穩狀態。取而代之的是持續的高溫天氣。氣象廳預測說，從20日開始，慶南地區和濟州等南部地區的最高體感溫度將上升到33度以上，非常炎熱。 梅雨鋒面暫時以首都圈等為中心停留。據氣象廳中期預報，首都圈和江原嶺西地區每天降雨至少持續到29日。相反，南部地區和忠清地區從22日開始沒有降雨消息。氣象廳相關人士表示：“臺灣東南方向可能發生的低氣壓性漩渦可能會發展成熱帶低氣壓（臺風），因此還不能斷言梅雨季已經結束。”

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