特朗普：“將開始最偉大的四年”. July. 20, 2024 07:27. by 密爾沃基=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. “讓美國再次偉大（MAGA·Make America Great Again）！” 美國共和黨總統候選人特朗普當地時間18日正式接受總統候選人提名，繼2016年、2020年之後第三次挑戰大選。他在13日遭槍擊後首次發表對公眾演講，對外表示將加強“美國優先主義”，在國內則追求“團結”。他還明確表示，將重啟與朝鮮國務委員長金正恩的“自上而下式外交”。 “2024共和黨全黨大會”從15日起在威斯康星州密爾沃基舉行，當天是最後壹天，特朗普通過接受大選候選人的演講高喊：“將在4個月後的大選中獲勝，開始歷史上最偉大的4年。將把美國建設成最偉大的國家。”他說：“我們會贏、贏、贏”。當與會者連呼自己的名字時，特朗普再次高喊“贏、贏、贏！” 他表示，“在韓國、臺灣、菲律賓等地，武裝沖突的亡靈正在長大”，主張結束包括烏克蘭戰爭在內的拜登政府引發的所有國際危機。 特別是，特朗普表明了與金正恩重啟首腦外交的意誌。他說：“和擁有很多核武器的人好好相處是好的（nice）。等我回來（白宮），會和他重新好好相處。”他還自信地表示：“他（金正恩）和我相處得很好時，朝鮮中斷了導彈發射。他也會想念我。”此前，特朗普壹直強調，朝鮮停止核試驗和導彈發射是他執政時期的主要外交成果。在此次演說中，他也表現出了與金正日再次見面的意向。 特朗普還預告了以保護美國產業為中心更加強大的“美國優先主義”。他表示：“不會放任其他國家進入美國掠奪我們。在美國銷售的所有產品都要在美國制造。”他還公布了重啟在美國國內鉆探石油和天然氣等化石能源的計劃。 與得到共和黨全面支持的特朗普不同，拜登總統面臨著民主黨強烈要求他辭去總統候選人職務的要求。據《華盛頓郵報》報道，前眾議院議長南希·佩洛西對部分民主黨議員表示，“相信總統即將接受（總統候選人）的辭退。”也有觀察人士認為，拜登最快將在數日內宣布辭職。壹名民主黨籍州長對美國有線電視新聞網（CNN）表示：“今後72小時非常重要。”

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