現代汽車公司的“繼續雇傭”實驗. July. 19, 2024 07:49. . 現代汽車公司勞資雙方上周結束的工資及團體協議中，有很多引人註目的部分。首先，曾是夏季鬥爭象征的現代汽車勞資談判連續6年沒有罷工就達成了協議。這是自1987年工會創立以來歷史最長無罷工記錄，因此意義非凡。以歷史最高業績為基礎，工資上調也是史無前例的。工會推算的工資上漲幅度包括獎金在內，人均達5000萬韓元。網上社區上傳了現代汽車大學畢業生新職員的起薪超過9400萬韓元的文章，引起了MZ壹代上班族的羨慕。 吸引中老年層關註的是擴大退休人員再雇傭的部分。現代汽車在60周歲退休後，如果生產工人願意，將實行再雇用1年合同工的“熟練工再雇用”制度，並將這壹期限延長到2年。雖然年薪減少到新入職的起薪水平，但實際上有延長退休年齡到62歲的效果。這是現代汽車工會成員的壹半超過50歲，每年有2000名以上退休的情況下，勞資雙方找到的折中方案。因為，作為公司，可以用相對較少的人工費利用熟練勞動者，勞動者可以避免退休後面臨的收入空白。 現代汽車的再雇傭方式可以成為解決低生育、高齡化導致的勞動力不足問題的對策，因此備受期待。65歲以上高齡人口今年首次突破1000萬名，即將進入超高齡社會。有悲觀預測稱，即使將世界最惡劣的總生育率按照政府的目標提高到1人，到2070年可生產人口也將減少壹半。也就是說，如果像現代汽車壹樣重新雇用超過退休年齡的勞動者，將其用作生產人力，就可以防止勞動人口的急劇下降。 首先經歷超高齡社會的日本很早就將高齡勞動者的利用制度化。日本的法定退休年齡為60歲，與韓國相同，但如果日本勞動者願意，可以盡情工作到65歲。因為，企業有義務在“延長退休年齡”“廢除退休年齡”“通過再雇傭繼續雇傭”中選擇壹個。接著，從2021年起，企業有義務“努力”雇傭到70歲。也就是說，雖然不是強制性的，但建議雇用到70歲。 因此，擁有21名以上正式員工的日本企業99%雇傭工人到65歲。特別是70%以上的人在三種選項中使用有繼續雇傭工作的意誌的高齡人力。目前還有定崗年薪制的日本企業大部分選擇了現代汽車式的繼續雇傭，而不是延長人工成本負擔較大的退休年齡。豐田汽車決定從下月起將再雇用範圍從所有職業擴大到70歲，但由於早早地廢除了定崗年薪制，調整為每月評價成果並反映在工資上的工資體系，所以才有可能實現。 韓國也應該整頓退休制度，以便對超過60歲繼續工作不持異議。第二次嬰兒潮壹代945萬人的退休海嘯從今年起正式爆發，在這種情況下，已沒有時間再推遲。但是，如果維持現在的定崗年薪制，按照勞動界的主張盲目地延長退休年齡，工資負擔增加的企業很有可能減少青年招聘，助長世代之間的矛盾。在目前的雙重勞動結構中，延長退休年齡的優惠有可能只集中在大企業的正式員工身上。在人力難中掙紮的中小制造企業的退休年齡早已有名無實。政府和國會應該為現代汽車的繼續雇傭實驗擴散到整個產業界打下基礎。

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