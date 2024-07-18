侵害教權舉報1年間激增2000件，學生處分第壹位是“誌願服務”. July. 18, 2024 07:45. by 呂根浩記者 yeoroot@donga.com. 據調查，去年7月首爾瑞二小學教師死亡事件發生後，隨著對侵犯教權的警覺性提高，教師們的侵害教權舉報劇增。但是，據統計，被認定為侵犯教權的學生受到最多的處分是“校內誌願服務”，因此有人指出這是“無關痛癢的處分”。 17日，據教育部透露，去年小學、初中、高中教權保護委員會（教保委）的召開件數為5050件，比前壹年增加了66%。2019年召開2662件的教保委在新冠病毒疫情（COVID-19）擴散期的2020年減少到1197件，2021年增加到2269件，2022年增加到3035件。教育界認為，考慮到教保委的召開件數呈增加趨勢，1年內激增2000件以上，是受瑞二事件的影響。 從加強教權角度出發，將教保委從個別學校移交到地區教育支援廳的今年，從3月28日開始到6月末為止的3個月裏，教保委的召開件數也達到了1364件。 今年侵犯教育活動的類型中，“侮辱•名譽毀損”最多（27.3%），其次是“妨礙教育活動”（26.2%），“傷害暴行”（14.9%）等。從侵犯教權的主體來看，“學生”侵害教育活動占89.3%（1218件），占大部分。被家長侵害教育活動的比重為10.7%（146件）。 侵犯教權的學生受到的處分最多的是“校內誌願服務”（28.7%），其次是“停止出席”（26.5%）和“社會誌願服務”（18.2%）等。“轉學”占8.9%，“退學”占0.2%。 另外，從去年9月25日開始，教員接受兒童虐待調查或調查時，教育監必須提交意見書，因此，教員不起訴兒童虐待的比率有所提高。截至今年6月，教育監提出意見的案件中，已結束的213件中，未立案、未起訴的案件達到了77.4%（165件）。考慮到2022年教員不起訴虐待兒童的比率為59.2%，大幅提高。 教育部和全國市道教育監協議會在18日迎來瑞二小學教師死亡壹周年之際，在蔚山塔尼灣酒店舉行追悼儀式，並采納“保護教育活動的共同宣言”。

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