現在是時候先登上“AI梯子”了. July. 17, 2024 07:57. . 技術歷史上的巨大矛盾大多源於“清理梯子”。首先登上技術梯子，然後踢開梯子阻止後起之秀。後人只能往上看，無能為力。上梯子的人是不會往下伸手的。這也是與生存直接相關的問題。數萬年前在錐子上鉆孔制作帶耳朵的針的技術是智人（Homo sapiens）的必殺技。不具備這種技術的尼安德特人（Neanderthal）只能落後，最終滅絕了。 沒有必要非得前往史前時代。韓國現在無法擁有核武器。首先掌握核武器技術的美國、蘇聯（俄羅斯）、英國、法國、中國等核俱樂部國家早早地撤掉了“核梯子”。 1968年聯合國采納的《不擴散核武器條約（NPT）》禁止無核國家擁有核武器。NPT全面提出的是在核武器威脅下確保人類的安全和生存。這個當為命題非常有力。“核梯子”已經不復存在了。 相反，登上梯子的核俱樂部國家進行了更多的核試驗，並擁有了更多的核武器。也就是說，已經擁有的國家將永遠擁有，無法擁有的國家將永遠無法擁有。對於韓國來說，生存的大部分只能依靠其他國家。 人工智能（AI）正在向與核梯子相似的方向發展。AI被認為是決定人類未來的重要技術，不亞於核武器。專家們認為，是否擁有該技術將決定國家的發展與否。 “清理AI梯子”的征兆已經出現。歐盟（EU）將從8月1日開始正式生效AI規制法律《AI法》。去年10月，美國也通過喬•拜登總統的“AI行政命令”開始進行限制。名義上是為了從急速發展的AI中守護人類的價值和尊嚴。 規制的名義是美麗的。但是，不能被這些迷惑而放棄隱藏在背後的意思。因為限制，AI梯子正在被清理。因歐盟和美國的限制而受到更大打擊的不是美國的AI領先企業，而是位於韓國等國家的後起企業。 韓國政府為了振興和培養AI，制定了AI基本法。但是，在朝野嚴重對立的情況下，上屆國會未能通過法案。第22屆國會即將重新提交，有人擔心討論會落空。 為了促進AI技術開發的“先允許，後限制”原則已經消失。正在朝著進壹步加強規制的方向進行討論。進步網絡、信息人權研究所等具有進步傾向的市民團體成為主軸，正跟隨歐盟或美國的規制動向。 當然，為了防止AI引發的事故，規制非常重要。但是韓國還不是AI強國。沒能登上AI梯子。現在不是自己拖後腿，裹足不前的時候，而是應該盡快登上AI梯子的時候。就像核梯子壹樣，AI梯子很快就會被清理掉。只能從下往上看的後悔和面臨的生存危機可能比核武器時期大幾倍。

한국어