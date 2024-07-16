總統室：“不會參加違憲的彈核聽證會”. July. 16, 2024 08:03. by 權九龍記者、安圭永記者 9dragon@donga.com、kyu@donga.com. 總統室15日表示，不會參加預定於19日和26日舉行的“尹錫悅總統彈核請願聽證會”。其宗旨是，警衛處長金龍顯等總統室相關人士不可能出席19日處理《蔡上等兵特檢法》的聽證會。對此，共同民主黨和祖國革新黨等在野黨所屬的國會法制司法委員會委員們當天以妨礙傳達聽證會證人出席要求書的嫌疑，向高級公職人員犯罪調查處（公調處）告發了秘書室長鄭鎮碩、政務首席洪哲浩、警衛處保安組長朴敏成等總統室公務員。分析認為，這是在聽證會之前向總統室施壓。 總統室高級官員當天對《東亞日報》表示，“不能參加違憲、非法的彈核聽證會。”此前，共同民主黨等在野黨9日在國會法司委全體會議上單獨表決了與“要求發起尹總統彈核案”的國民同意請願相關的聽證會實施議案，19日將就“蔡上等兵死亡事件調查外壓疑惑”，26日將就“尹總統和總統夫人金建希壹家不正之風及幹預國政”舉行相關聽證會。 國民力量黨也表示，（聽證會）“根本無效”，正在討論是否參加。該黨國會發言人趙誌延當天會見記者時表示：“這是違憲的彈核聽證會。為了防禦（前代表）李在明的司法風險而動搖政權的企圖已經超過了限度。” 在野黨法司委員們當天來到公調處，以拒絕或妨礙代領聽證會出席要求書的嫌疑（違反國會證詞鑒定等相關法律、濫用職權妨礙行使權利等）告發了鄭鎮碩等10名總統室公務員和2名警察。法司委在野黨幹事金勝源議員在接受記者采訪時表示：“上周五（12日），總統室有史以來首次像關在網箱裏壹樣將采訪記者捆綁在壹起，肆意鎮壓媒體，還暴力妨礙了在野黨議員遞交出席要求書的正當公務執行。”共同民主黨議員們還對26日作為聽證會相關證人被采納的金建希和尹總統的嶽母崔恩順的出席施加了壓力。

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