屬於李在明、依靠李在明、為了李在明的全黨大會. July. 16, 2024 08:00. . “非常想去（李在明候選人宣布參選的現場）。非常好奇會提出什麽樣的新藍圖，但很遺憾沒能參與。偏偏在這個時間召開了‘為徹底分離調查與起訴的檢察改革特別工作組聽證會’。” 共同民主黨最高委員候選人閔馨培議員11日在臉書上上傳了這樣字句句句的“未能參加之辯”。他親自解釋了沒能參加前壹天舉行的黨代表候選人李在明宣布競選連任的原因。 在前壹天的宣布現場，李在明身後足足有5名最高委員候選人並攏雙手並排站著。他們是現任議員姜仙右、金民錫、全賢姬、韓俊鎬和副發言人金誌浩。李在明結束參選宣言後，他們各自在臉書上像競爭壹樣上傳了與李在明壹起拍攝的自己的樣子。 此外，還有“成為開啟李在明總統時代的最高委員”（姜仙右）、“壹起準備了李在明候選人的參選宣言”（金民錫）、“將壹起參與李候選人的大膽決斷”（全賢姬）、“我和李在明在壹起”（韓俊鎬）等讓讀者感到尷尬的“明飛禦天歌”。好象是為了應對強硬支持層“那麽沒來現場的人是什麽呢”的指責，閔馨培提前上傳了沒有參加現場的辯解。 雖然多少有點被“無解”水平的國民力量黨全黨大會所埋沒，共同民主黨的全黨大會其實也很可觀。最高委員是與黨代表壹起領導黨的領導層核心職位。但並沒有說想為國家和黨做點什麽，全都是幫助和守護李在明的公約。對於外界的指責，他們反而理直氣壯地說：“（稱贊李在明）是很自然的現象”（金民錫）和“毫無打擊感的毫無意義的話”（閔亨培議員）。他們在參選宣言中提及“李在明”的名字多達105次，就更不用說了。 李在明也以這種“反正代表是李在明”的氛圍為跳板，把全黨大會當作準備下屆大選的墊腳石。他在參選宣言儀式上執意提及調整綜合房地產稅的必要性和推遲金融投資所得稅的可能性，是為了擴大外延，抓住中立層的選票。也就是說，他將提出與黨的正式立場背道而馳的立場，打造“合理的下屆大選候選人”形象。對於共同民主黨領導層以“黨論”為由要求贊成的對負責雙鈴集團對朝匯款事件的檢察官進行彈核壹案，郭相彥議員也不是反對而僅僅是棄權，就因此遭到圍攻，連院內副代表職務也像被奪走壹樣放下，無疑是委屈的。 共同民主黨主導的法制司法委員會將於19日和26日舉行有關發起尹錫悅總統彈核案請願的聽證會，並表示將傳喚總統夫人金建希和她的母親崔恩順作為證人出席。該黨還計劃在23日舉行的國民力量黨全黨大會前後，對《蔡上等兵特檢法》重新進行表決，並推進《韓東勛特檢法》。該黨是想借對執政黨的攻勢，抵消李在明的司法風險。 共同民主黨在此次全黨大會之前，已經強行修改黨章，豁免了黨代表參加大選1年前辭職的時限，結果受到了“為人設官”“李在明標配修改”的批評。真是屬於李在明、依據李在明、為了李在明的全黨大會。

한국어