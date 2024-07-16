被趕往單純職的第二次嬰兒潮世代，有954萬人在等待……. July. 16, 2024 08:00. . 總人數達954萬的“第二次嬰兒潮世代”從今年開始正式退休，但有人警告稱，韓國社會的應對能力遠遠不夠。全體人口的18.6%將在10年內階段性地退出產業現場，之後世代人口急劇減少，勞動力不足是不可避免的。盡管如此，具備經驗和專業性的50多歲“年輕退休者”大多數呼籲，除了臨時工或低工資單純職外，無法獲得工作機會。 1964年至1974年出生的第二次嬰兒潮世代大部分都是50多歲，今年首次達到60歲。與1955年至1963年出生的705萬名第壹次嬰兒潮世代相比，他們中更多的人上了大學，在處於高度成長期的20世紀80、90年代不難找到工作，工作了數十年。因此，韓國銀行預測，如果他們全部退休，韓國的年經濟增長率最多或將下降0.38%。 高學歷、健康狀態良好的第二次嬰兒潮世代們希望工作到70歲。在青年們回避的中小企業，如果這壹代熟練工退休，工廠很難運轉。從國家角度來看，他們留在產業現場也是有利的。因為，在維持勞動力的同時，可以減緩福利費用增加、國民年金枯竭的速度。經濟合作與發展組織（OECD）最近也建議道：“如果增加勞動壽命、老人雇用，國內生產總值（GDP）和財政狀況將會好轉。” 但是，要想解決這壹問題，必須從根本上修改退休年齡制度和僵硬的論資排輩型工資結構。美國、英國以消除因年齡而導致的勞動者歧視為宗旨，很久以前廢除了退休年齡。歐洲先進國家紛紛推遲年金領取時期，將工作年齡增加到65歲以上。法定退休年齡像韓國壹樣為60歲的日本，企業通過續約等降低工資，完善了制度，使勞動者“繼續雇傭”到低則65歲，高則70歲。 現代汽車勞資雙方最近就允許退休的技術、維修人員以新入職年薪待遇再工作2年的方案達成協議，這壹點具有很大的啟示意義。如果這樣的企業增多，可以在很大程度上緩解日益嚴重的勞動人口減少問題。政府也應該為應對勞動力沖擊，制定多種再雇傭計劃，以便利用第二次嬰兒潮世代積累的力量。

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