MLB出道前6場比賽取得9個長打，海因茲的“漫畫棒球”. July. 15, 2024 07:50. by 姜泓求 windup@donga.com. “正持續著非現實的疾馳。” 美國職業棒球大聯盟（MLB）官方媒體MLB網站14日介紹了“新人”裏斯•海因茲（24歲•辛辛那提紅人•照片），並做出了上述報道。9日出道MLB的海因茲連日來揮舞著球棒，令球迷為之傾倒。 14日，海因茲在與邁阿密馬林魚隊的主場比賽中，自進軍頂級聯賽後首次擊出多記本壘打。作為8號擊球手兼右翼手首發出場的海因茲在第3局下半局擊出1分本壘打，在第6局下半局擊出飛出左側圍墻的2分本壘打。通過當天的比賽，海因茲成為首位在MLB前6場比賽中擊出9個長打的球員。截止到當天，海因茲取得了22次有效擊球、11支安打（擊球率0.500）的成績，其中本壘打5記、三壘打1支、二壘打3支。海因茲成為歷史上第二個在出道後的6場比賽中擊出5記本壘打的新人擊球手。緊隨2016年作為科羅拉多新人，在前6場比賽中擊出7記本壘打的特雷弗•斯托裏（現波士頓紅襪隊）之後。 今年首次進入美國二流職業棒球大聯盟最高級別Triple A級聯賽的海因茲的擊球率為0.216，取得13記本壘打、41個打點，表現並不突出。但是在Triple A上，他在前兩場比賽中連續擊出本壘打，賽季中期連續12場比賽擊出安打，其潛力得到了認可。海因茲在當天的比賽結束後表示：“非常感謝球隊給我這個機會。能夠幫助球隊取得勝利，感到非常幸福。”辛辛那提紅人隊當天以10比6獲勝。 大谷翔平（洛杉磯道奇隊）在頂級聯賽第7個賽季後共擊出了200記本壘打。當天在與底特律隊的客場比賽中，他以1號指定擊球手的身份首發出場，並在第5局上半局擊出1分本壘打，創下了記錄。轟下本賽季第29記本壘打的大谷翔平如果再增加1記本壘打，將連續4年保持30記以上本壘打的記錄。保持著MLB日本擊球手最多本壘打記錄的大谷翔平目前距離秋信守（現SSG）保持的亞洲擊球手最多本壘打記錄（218記）只差18記。 MLB兩大聯盟全體本壘打排名第壹的艾倫•澤基（紐約洋基隊）當天在與巴爾的摩金鶯隊的客場比賽中，在第5局上半局憑借壹分本壘打，取得了本賽季個人第34記本壘打。澤基打破了1961年羅傑•梅裏斯和2022年自己創造的紐約洋基隊選手前半賽季最多本壘打（33記）紀錄。

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