什麽都不做的教師和只能無奈背著手的教導主任. July. 15, 2024 07:48. . 上個月，在全北全州市的壹所小學，試圖無故早退的3年級男生辱罵勸阻的教導主任說“去監獄吧”，並打了教導主任壹記耳光，引起了爭議。在視頻中，該男生不顧走廊裏有其他教師，向教導主任吐口水。該學生的家長也因毆打教師而被學校舉報。看過視頻的市民們遺憾地表示：“自去年7月首爾瑞草區瑞二小學教師死亡事件發生後已經過了近1年，但是學校現場好像沒有什麽變化。” 實際上，瑞二小學教師死亡事件發生後，每周都會舉行教師示威，雖然國會通過了《教權保護5法》，但更多人表示現場沒有太大變化。最近首爾教師工會進行的問卷調查中，10名教師中有8名（84.1%）回答說：“在保護教師的教育活動上沒有變化。”78.6%的人回答說，與死亡的瑞二小學教師有過類似的經歷。 視頻中更讓人震驚的是，在遭到暴力襲擊的同時，教導主任背著手站在那裏，似乎已經死心。為了制止采取粗暴行為的學生，學校壹不小心就很容易被誣陷為虐待兒童的現實，沒有辦法只能背著手。 瑞二小學教師死亡事件發生後，小學教師在線社區上壹篇題為《我是完全沒有民怨的完美教師》的文章壹度成為話題。這篇文章在瑞二小學教師死亡壹周年之際，再次在各大教師社區成為話題。 發帖人表示，雖然經常擔任家長信訪和問題學生較多的年級班主任，但讓學生、家長、管理者都滿意，沒有接到任何信訪。在與家長的談話中只說他們想聽的好話，如果學生在課堂上做別的事情，就放任不管。發帖人表示，新教師時期交了很多作業，家長投訴說會影響補習班的學習，在訓斥了錯誤的行為後，以“虐待兒童”的嫌疑被起訴，之後成為了什麽都不做的教師，也是受到好評的教師。 看著全州小學的視頻，再次想起了這篇文章。究竟是誰制造了什麽都不做的教師和連學生的問題行為都“袖手旁觀”的教導主任呢？另外，還想起了瑞二小學死亡教師遺屬們今年2月向公務員災害補償審議會提交的視頻。視頻中，上課時掀翻椅子用腳踢的孩子、哭著扔東西的孩子等樣子原封不動地保留了下來，被認定為在殉職審查過程中證明指導學生的困難的證據。在什麽都不做的教師手下做出各種問題行動的孩子們會如何成長呢？ 糾正兒童行為的機會消失的原因有很多。陷入“我的孩子至上主義”的家長，在現場被指責“難以切身感受到”的《教權保護5法》，認為在學校裏不出現問題才是最重要的管理者，過分強調兒童•學生人權而把教師視為“潛在犯罪者”的相關團體們……如果將侵犯教權視為問題，家長們就會以“情緒虐待兒童”進行應對，如此反復。 即使為時嫌晚，學校也應該吸取瑞二小學事件留下的教訓，清除阻礙保護教權的障礙物。如果不這樣做，我們社會在教室裏做出問題行動的學生們走上社會，到處犯更大的事情時，只能付出代價。

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