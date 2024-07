懂得暴露弱點的“真男人”安迪•穆雷. July. 13, 2024 07:20. . 安迪•穆雷的最後壹場溫布爾登網球公開賽比賽結束了。在今年大賽開幕10天前接受腰部手術的穆雷放棄單打比賽,只參加了雙打比賽。溫布爾登網球公開賽也破例將雙打第壹輪比賽安排在中心球場,對穆雷給予了禮遇。溫布爾登網球公開賽中心球場是穆雷創造英國網球神話的地方。2012年,作為英國選手,時隔76年再次挑戰溫布爾登網球公開賽男單冠軍的穆雷在決賽中負於“皇帝”羅傑•費德勒後流下了眼淚。壹個月後在同壹地點舉行的倫敦奧運會男子單打決賽中,穆雷擊敗費德勒獲得了金牌。第二年,時隔77年,他結束了溫布爾登網球公開賽東道主英國的男子單打“冠軍荒”。 憑借2016年溫布爾登網球公開賽冠軍,共獲得3個大滿貫賽事冠軍的穆雷,當年躍居世界排名首位,還獲得了英國王室的騎士爵位。人們說,在“三巨頭”(費德勒-拉斐爾•納達爾-諾瓦克•德約科維奇)的基礎上,“四巨頭”的時代即將到來。但是,在三巨頭依次取得大滿貫賽事總計20勝的期間,穆雷連壹場勝利都沒能再拿到,就結束了大滿貫賽事的告別戰。穆雷的結局也與神話相去甚遠。穆雷在雙打第壹輪比賽中被淘汰後,電子屏幕上出現了為穆雷準備的獻禮視頻。背景音樂是英國搖滾樂隊“電臺司令(Radiohead)”的《Creep》。 “我多希望我是特別的。妳是那麽的獨特。但我是個小角色。我不屬於這裏(I wish I was special. You’re so fuckin’ special. But I’m a creep…I don’t belong here)”。歌詞和無法與三巨頭捆綁在壹起的“穆雷的職業生涯”非常相似。穆雷雖然11次進入大滿貫賽決賽,但三次被費德勒、五次被德約科維奇奪走冠軍。部分歌迷表示:“為了紀念穆雷的溫網最後壹場比賽,《Creep》太殘忍了,這是不恰當的選曲。” 但是,穆雷卻真正變得更成熟了。穆雷在接下來的采訪中講述了自己最窩囊的瞬間。18歲時第壹次見到現在的妻子時,她問了妻子郵箱地址,妻子第壹次來看比賽時吐了兩次,但她還是壹直喜歡自己,所以覺得“原來是老實人啊”的告白…當被問及職業生涯達到頂峰的2016年溫布爾登網球公開賽冠軍感想時,他笑著回答說:“幾乎不記得了。當時喝了很多酒,在回家的出租車上都吐了。” 在世界頂級網球大會,尤其是只有最優秀選手才能登場的中心球場,在最後的落幕時刻,穆雷沒有選擇“英國的網球英雄”,而是選擇了“懦夫”形象。研究“脆弱性(vulnerability)”的社會福利專家布雷內•布朗表示,主動暴露想要在別人那裏隱藏起來的自己羞愧的壹面,只有真正堅強的人才能做到。因為只有有勇氣接受不完整的我,才能實現。 對於必須與三巨頭爭奪大滿貫賽冠軍的穆雷來說,人們都說他“沒趕上時代”。但是穆雷卻說:“雖然不知道別人怎麽看,但我為每天付出同樣的熱情和獻身的自己的職業生涯感到自豪。”從2017年開始,因髖關節、腰部受傷成為普通選手後,穆雷也毫不例外地與在球場上未能獲勝的對手握手。這就是把“完美的我”、“窩囊的我”都當作“我”的穆雷才是真正的男人的理由。

