前美國貿易代表：“原有的貿易體系失敗了，不要想著再回到過去的體系”

“不要想著再回到過去的貿易體系。原有的體系失敗了，我們需要新的體系。”29日，在“2025東亞國際金融論壇”上擔任演講嘉賓的美國前貿易代表辦公室（USTR）代表羅伯特•萊特希澤（照片）主張，為應對日益加劇的貿易失衡問題，唐納德•特朗普行政當局發動了“關稅戰爭”。其意在於，試圖將僅停留在經濟理論層面的自由貿易應用於現實，反而導致了貿易失衡，因此需要高額關稅來糾正這壹問題。前代表萊特希澤強調，貿易失衡導致美國中產階級陷入困境，財富只集中在1%的人手中。他表示：“這比單純讓民眾購買廉價電視機更為重要。讓美國勞動者擁有工作、能夠照料社區和家庭，才是我們的目標。”接著，對於當地時間28日美國地方法院阻止對等關稅生效的裁決，萊特希澤解釋稱，“這（對特朗普貿易政策而言）是壹個重大障礙”，但他同時表示“即使裁決成立，也很難認為關稅政策就此結束”。這是對特朗普行政當局將尋求《美國貿易法》第301條等新替代方案的解讀。前代表萊特希澤預測：“雖然依據《美國貿易法》第301條對中國加征所有關稅後卷入了無數訴訟，但均勝訴了”，“不久之後，將會有依據第301條對多個進行不公平貿易並對美國產生負面影響的國家加征（分項）關稅。”當天在論壇上致賀詞的韓國產業通商資源部長官安德根表示：“特朗普第二任期行政當局正伴隨更廣泛的關稅措施，例如對全球國家實施普遍關稅和分項關稅等。為應對美國關稅協商及通商環境變化，我們將進行徹底準備。” 代行企劃財政部長官職務的第壹次官金範錫表示：“包括關稅在內的外部不確定性，僅憑政府之力難以克服”，“需要官民齊心協力，展開舉國應對戰。”此次由《東亞日報》與Channel A以“特朗普2.0與韓國經濟，關稅戰爭與低增長危機”為主題共同舉辦的論壇已進入第13屆，共同民主黨議員任光鉉、國民力量黨議員金在燮等人也出席了會議。全主榮 aimhigh@donga.com