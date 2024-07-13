最低工資過萬……估算著決定要持續到什麽時候. July. 13, 2024 07:20. . 明年的最低工被資決定是每小時10030韓元，比今年上漲170韓元。這是自1988年實行最低工資後，時隔37年首次超過1萬韓元。換算成月薪的話是209.6270萬韓元。今年也沒有對經濟影響效果進行深思，而是在最低工資委員會上，實際上代表政府的公益委員們看著勞資雙方的眼色，再次在中等水平上作出了妥協。 最低工資委員會委員們壹直開會直到昨天淩晨為止，就勞資雙方提出的兩個修正案進行表決，決定根據資方的方案上調1.7%。27名委員中，民主勞總方面的4名委員沒有參加表決。明年的上漲率繼新疫情鼎盛的2021年1.5%之後，創下了歷史第二低的漲幅。食品飲料、住宿等部分行業的等級化適用方案，因為勞動界的反對，很早就被排除在討論對象之外。對於達不到物價上漲率的上調幅度，勞動界反對稱：“這是在削減實際工資。”主張凍結的經營界、個體戶們表示不滿說：“心理上的‘馬其諾防線’1萬韓元已經崩潰。” 明年的上升幅度雖小，但韓國的最低工資今年已經高於日本、臺灣、香港，是亞洲最高水平。如果考慮到明年最低工資為10030韓元，每周工作15小時以上時多支付壹天的周休津貼，相當於每小時12036韓元。因此有不少人擔心，減少員工，設置無人收銀臺的“壹人個體戶”和每周工作不到15個小時的“拆分零工”、停業的小工商業者將會增加。 出現勞資雙方都不滿意的結果，說明決策結構存在問題。即使最低工資上漲，大企業、公共企業正式員工也不用擔心失去工作，以此為中心的兩大勞總代表著勞動界，卻未能反映因工資上調而直接受到打擊的弱勢群體、非正式員工的聲音。再加上，在沒有對整個經濟做出客觀、綜合判斷的情況下，勞資雙方總是提出對自己有利的部分經濟指標，像討價還價壹樣粗略地進行協商也是個問題。 最終，明年的最低工資也意識到了個體戶、中小企業的要求，同時也艱難地超過了勞動界的夙願1萬韓元線，成為政治判斷的結果。有評價稱，在做出這種決定的最低工資委員會中，目前的決策系統也遇到了瓶頸。政府和國會應該著手從基礎開始整頓決定最低工資的相關制度。

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