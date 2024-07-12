韓國銀行連續壹年半凍結基準利率……還需要耐心. July. 12, 2024 08:16. . 韓國銀行金融貨幣委員會昨天決定維持年3.5%的基準利率不變。這是自去年1月以後連續12次凍結、期限為1年6個月的歷史最長凍結。雖然物價上漲勢頭有所放緩，但考慮到家庭負債、房價、匯率等因素，維持了通貨緊縮基調。但是，在貨幣政策方向決定中首次出現了“將研究下調標準利率的時期”的表述，因此有分析認為，這打開了貨幣政策轉換的可能性。 韓國銀行總裁李昌鏞昨天在座談會上就今後的貨幣政策方向表示：“已經形成了改變路線、在適當時期轉換方向的情況。”兩名金融貨幣委員表示，今後3個月內應該打開下調利率的可能性。上個月消費者物價上漲率為2.4%，連續三個月保持在2%左右，僅從物價來看，已到了討論降息的時候。 但是，現在談論改變貨幣政策方向還為時尚早。雖然美國聯邦儲備委員會下調利率的可能性增大，但在與美國的利率差距拉大到歷史最高的兩個百分點的情況下，韓國沒有理由比美國先下調利率。韓元對美元的匯率繼4月份上漲到1400韓元之後，最近仍然徘徊在1380韓元左右。在美元超強勢的情況下，如果急於下調利率，韓元貶值，匯率上漲，稍有不慎就會再次擡高物價。 劇增的家庭債務和不尋常的房價上漲趨勢也是不安因素。據統計，以上月底為準，儲蓄銀行家庭貸款余額比去年底增加20.5萬億韓元，達到1115.5萬億韓元。今年上半年的家庭貸款增幅達到了去年上半年的5倍。首爾公寓價格連續16周上漲等，以首爾和首都圈為中心的房價也在動搖。在這種情況下，如果給市場錯誤的降息信號，就有助長家庭負債激增和房價上漲的危險。 當然，不能忽視高利息長期化帶來的副作用和疲勞度。受高利息的影響，內需恢復被推遲，企業資金困難加重。對此，政府和執政黨、韓國開發研究院也出面向韓國銀行施壓，點燃了下調利率的“暖火”。但要考慮到草率下調利率帶來的負面影響會更大。現在應該綜合考慮物價和經濟狀況，繼續實行壹貫而慎重的貨幣政策。仍需要耐心。

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